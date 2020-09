IEUW. Meer bacteriën in je auto dan op het toilet

Laat jij ook altijd spullen rondslingeren in je auto? Dan is het hoog tijd voor een grondige schoonmaakbeurt, want een onderzoek van de London Metropolitan University heeft aangetoond dat je wagen een broeihaard van bacteriën is.

De onderzoekers bestudeerden 16 items en vonden onder andere giftige schimmels op zonnebrillen en draagtassen en levensbedreigende bacteriën op muntstukjes. Deze bacteriën en schimmels kunnen leiden tot infecties die grote gevolgen kunnen hebben. Vooral mensen met een zwakker immuunsysteem moeten volgens de onderzoekers voorzichtig zijn.

Drink je trouwens ook wel eens van je flesje dat al enkele dagen in de auto ligt? Niet slim, zo zeggen de onderzoekers, want als het warm is kan het plastic flesje opwarmen en giftige chemicaliën vrijlaten.

Tips

Controleer dus zeker eens wat je allemaal laat rondslingeren in je auto. Met deze tips kom je wellicht al een heel eind:

Gooi je afval altijd meteen weg.

2. Poets je vloermatten met warm water en zeep.

3. Stofzuig regelmatig de vloer en de zetels.

4. Poets de ramen met een reinigingsproduct en een microvezeldoek.

5. Gebruik antibacteriële doekjes voor je dashboard, stuur, handvatten en gordels.

6. Plaats een hygiënedoosje in je auto met hand gel en antibacteriële doekjes.