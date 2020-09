Getrouwde lerares heeft seks met leerling (15): “Ze zei dat ze zwanger van me was”

Een 35-jarige lerares zou seks hebben gehad met een leerling van de middelbare school in Buckinghamshire. Ook stuurde ze hem naaktfoto’s.

Kandice Barber werd vorig jaar in maart aangehouden omdat ze seksuele betrekkingen zou gehad hebben met een leerling. Barber zocht in september 2018 contact op met hem en had vervolgens naar verluidt seks met hem in een veld. Ze had hem ook toegevoegd op Snapchat en stuurde naaktfoto’s naar hem. Die foto’s werden gedeeld met andere leerlingen en zo kwamen ze onder de aandacht van de directeur.

Zwangerschap

Toen de directeur hem erover aansprak, ontkende hij eerst dat hij met haar in bed was gedoken. “Ik loog omdat ze me had verteld dat ze zwanger van me kon zijn en ik panikeerde. Ze waarschuwde me dat als ik het zou doorvertellen, ze me zou verklikken en me mee de afgrond zou intrekken”, vertelt hij in Daily Mirror.

Troostende schouder

Achteraf bleek dat Barber een miskraam had en dat het overleden kindje van haar echtgenoot was. Barber werd op 12 maart opgepakt, maar ze ontkende aanvankelijk alle aantijgingen. Later gaf ze wel toe dat ze de jongen een naaktfoto had gestuurd. Ze verklaarde dat ze door een moeilijke periode ging met haar man en dat ze toenadering tot de jongen zocht omdat hij haar een troostende schouder bood.