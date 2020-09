BIZAR. Vrouw treft ‘menselijke penis’ aan tijdens het koken (foto’s)

Een Amerikaanse vrouw heeft om een heel bijzondere reden de politie opgetrommeld. De vrouw maakte zich zorgen om het vlees dat ze had gekocht in een lokale winkel, want een van de stukjes zag er toch verdacht veel uit als een menselijke penis.

Lamia Singfield had enkele kalkoenbouten gekocht voor haar avondmaal, maar toen ze eenmaal begon te koken, gingen er alarmbellen bij haar af. Daarop belde Lamia meteen de politie. “Het zag er echt uit als een menselijke penis”, verklaarde ze aan de lokale krant Akron Beacon-Journal. “Ik hoop echt dat het geen mensenvlees is, want dat zou betekenen dat iemand een lichaamsdeel mist of gewoon dood is. Ik eis antwoorden.”

Onderzoek

Ook de agenten stonden met hun mond vol tanden toen ze het stukje vlees zagen. Ze besloten om het mee te nemen naar het politiebureau zodat het verder onderzocht kon worden. Een wetsdokter ging er mee aan de slag en kon al snel bepalen dat het wel degelijk om vlees ging. Maar ja, wat voor soort dan? Het labo stelde vast dat het geen kalkoen was, maar ook geen penis… Het bleek gewoon om een onschuldig stukje varkensvlees te gaan.

Kwaliteit

Desondanks heeft Lamia een advocaat onder de arm genomen, want de vrouw eist een woordje uitleg van Save A Lot, de winkel waar ze het vlees had gekocht. In een verklaring laat Save A Lot weten dat ze nog nooit problemen hebben gehad met dit product en dat ze kwaliteit hoog in het vaandel dragen.