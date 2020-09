BIZAR. Vrouw bewaarde McDonald’s-hamburger meer dan 20 jaar (video)

Heb jij je ook wel eens afgevraagd hoe een McDonald’s-hamburger eruitziet na meer dan 20 jaar? Deze Amerikaanse vrouw nam de proef op de som en borg 24 jaar geleden een doos, met daarin een hamburger en een zakje frietjes, veilig op in haar kast. Pas nu ging de doos weer open…

In een TikTok-filmpje is te zien hoe de Amerikaanse vrouw eerst aan haar kleindochter, die het hele tafereel filmt, de originele verpakking toont. Op de zak staat een reclameboodschap van een NASCAR-race uit 1996, wat betekent dat de verpakking én de inhoud maar liefst 24 jaar oud zijn!

Maar de vrouw is minder enthousiast over de hamburger en de frietjes. “Het lijkt wel alsof de frietjes gewoon een maand in je auto hebben gelegen, want ze zijn helemaal niet verrot. Ook het broodje van de hamburger is niet beschimmeld en het vlees is niet rot. Alles is helemaal intact! Al weet ik niet wat er gebeurt als je het nog zou opeten”, grapt de vrouw.