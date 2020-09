BIZAR. Australiër ontdekt twee gigantische slangen in zijn huis (foto’s)

Australië is weer een stukje gevaarlijker geworden: zelfs in je eigen huis blijk je niet veilig te zijn voor enge spinnen, agressieve kangoeroes of in dit geval een stel glibberige slangen.

David Tait schrok zich eerder deze week dood toen hij na zijn werk terug thuiskwam. Hij vond namelijk twee gigantische slangen in zijn huis: eentje had het zich gemakkelijk gemaakt op een lamp naast een bed, de ander had een schuilplaats gevonden onder een kastje in de woonkamer. Bovendien had Tait al snel door hoe de dieren zijn huis waren binnen geraakt: de slangen waren door het plafond in de keuken gezakt! Op foto’s is te zien dat er een flinke plaat uit zijn plafond is gevallen, en op het aanrecht in de keuken ligt.

Received a call to Laceys Creek after customer found 2 very large Coastal Carpet Pythons (Morelia spilota mcdowelli) in… Geplaatst door Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days 0449922341 op Zondag 30 augustus 2020

Het is niet de eerste keer dat Tait een slang in zijn huis aantreft, maar zo groot? “In de omgeving zie je hier veel slangen, maar zulke grote heb ik nog nooit gezien”, zegt hij.

22 kilo

Volgens slangenvanger Steve Brown gaat het om twee mannetjes, die aan het vechten waren om een derde vrouwtjesslang. „Het waren twee van de grootste en dikste slangen die ik ooit heb gezien”, vertelt hij aan het Australische The Today Show. Pas toen de slangenvanger eraan te pas kwam, werd duidelijk dat de dieren in het plafond van het huis hadden gezeten. Nadat hij ze gevangen had, bleken de dieren een indrukwekkende 2,8 en 2,5 meter lang te zijn. Samen wogen ze 22 kilo.

De derde vrouwtjesslang is vooralsnog niet gevonden en bevindt zich mogelijk nog in het huis.