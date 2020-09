Het aantal werkzoekenden blijft stijgen, maar de procentuele stijging vlakt af. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. In augustus 2020 telde Vlaanderen 213.294 niet-werkende werkzoekenden. Dat is 8,6% meer dan in augustus vorig jaar.

Het is ook een stijging in vergelijking met vorige maand. In juli 2020 waren er 211.075 werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden blijft dus stijgen, maar de procentuele stijging vlakt af.

Zomerse stijging

Crevits wijst er wel op dat de cijfers van werkzoekenden in juli en augustus elk jaar hoger liggen dan in de andere maanden. Dat heeft onder meer te maken met de schoolverlaters die zich bij VDAB inschrijven. De grootste stijging valt te noteren in de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar (+11,6%). De ouderen op de arbeidsmarkt (+55 jaar) ondervinden op dit moment minder grote gevolgen van de crisis. Daar stijgt het percentage slechts licht met +3,8%. Een grote stijging zien we ook bij de hooggeschoolden (+11,6%), gevolgd door de middengeschoolden (+10,2%).