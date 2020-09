Vandaag begint Second Hand September, doe jij ook mee?

De zomervakantie is officieel voorbij, we moeten weer naar school en het weer wil niet echt meewerken. 1 september is al bij al niet bepaald een dag om blij van te worden. Maar, vooraleer je in een nazomerse blues belandt, is het misschien ook belangrijk om even stil te staan bij een leuk initiatief: Second Hand September.

Oxfam wil mensen met Second Hand September aansporen om deze maand geen nieuwe kleding te kopen, maar je beperken tot tweedehands stukken of helemaal niets te kopen. Uit een onderzoek van Barnardo’s blijkt namelijk dat er in Groot-Brittannië elk jaar 1,72 miljoen ton nieuwe kleding gekocht wordt, waarvan 1,5 miljoen ton op de vuilnisbelt belandt. Dat kan beter.

Duizend-en-een opties

Uiteraard is de meest ecologische optie om helemaal niets te kopen. Soms heb je echter nieuwe kleding of andere spullen nodig, dus helemaal niets kopen is niet altijd mogelijk. Second Hand September wil je aansporen om, als je dan toch iets koopt, voor een tweedehandsoptie te kiezen. Die spullen kan je uiteraard kopen bij de kringloopwinkel, maar er zijn intussen duizend-en-een andere opties. Zo vind je in de meeste steden wel enkele vintage kledingwinkels, kan je een bezoekje brengen aan je lokale rommelmarkt of kan je online op zoek gaan naar tweedehands pareltjes. Op die manier kan je je ecologische voetafdruk sterk beperken en zorg je ervoor dat er heel wat minder spullen op de vuilnisstapel belanden. Ben je na Second Hand September helemaal overtuigd van tweedehands winkelen? Ga dan gewoon lekker verder, met vintage shoppen. Spoiler: het werkt verslavend.