‘Lucht’: eau de parfum van Zeeman in Nederland meteen uitverkocht

‘Zeeman did it again’. De textielketen heeft opnieuw met een opmerkelijke marketingactie ervoor gezorgd dat hun producten over de toonbank vliegen. Zeeman kondigde vorige week een eau de parfum aan tegen de prijs van 4,99 euro. Op de eerste verkoopdag waren de twee parfums binnen een paar uur zowel in de winkels als online uitverkocht, zo meldt het bedrijf nu.

Tienduizenden flesjes ‘Lucht’ vlogen afgelopen zaterdag over de toonbank van de Nederlandse winkelketen Zeeman. De door Zeeman zelf ontwikkelde eau de parfum “zonder verleiding” à 4,99 per flesje bleek een grote hit. Lucht was zowel in de webshop als in de winkels binnen een paar uur uitverkocht.

Op social media wordt blij geposeerd met het doorzichtige flesje. Onder andere door ‘Stadsbemoeial’ uit Rotterdam. “Flesje lucht zonder schmuck! In een dag uitverkocht, maar Mieke was zo lief op pad te gaan en de laatste flessen te scoren!!”

Vijf keer douchen

Al zijn niet alle parfumspuiters even enthousiast. “Na vijf keer douchen is de lucht van Zeeman nog niet weg”, schrijft iemand. “Het hele huis ruikt er naar.” “Gaat wel lekker lang mee dus”, klinkt het dan weer laconiek bij iemand anders.

Zeeman op Marktplaats

Lucht is er ook op Marktplaats. Daar worden de flesjes inmiddels voor soms wel 58 euro aangeboden. Zeeman waarschuwt hier niet op in te gaan. “Het is juist onze bedoeling een topgeur voor de laagst mogelijke prijs aan te bieden”, zegt Caroline van Turennout, marketingmanager bij Zeeman. “Dan heb je de campagne echt niet begrepen”, reageert een Twitteraar op de Marktplaats-aanbieders.