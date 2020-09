Koken op kot: zo eet je gemakkelijk, gezond en goedkoop

Ga je binnenkort voor het eerst op kot en mis je mama’s of papa’s kookkunsten nu al? Geen zorgen, als student hoef je echt niet elke dag een bezoek te brengen aan het plaatselijke frietkot of de afhaalchinees. Ook met een beperkt budget en weinig ervaring in de keuken kan je gezonde en lekkere maaltijden klaarmaken.

Havermoutpap met banaan en walnoten

Zat je tot laat op café, maar moet je nu fris en monter in de les verschijnen? Op dit powerontbijt van Albert Heijn met banaan en havermout kan je wel een paar uur verder.

Ingrediënten voor 2 personen:

500 ml halfvolle melk

50 g havermout

1 banaan

30 g ongebrande walnoten

Recept

Breng de melk aan de kook. Roer de havermout erdoor en laat 2 minuten op laag vuur koken. Haal de pan van het vuur en laat 5 minuten staan. Snijd ondertussen de banaan in plakjes en hak de walnoten grof. Verdeel de havermout over de kommen en garneer de havermout met de banaan en walnoten.

Tip: vervang de banaan eens door appel of een andere fruitsoort naar keuze.

Salade met mozzarella, tomaat en perzik

De zomer op je bord: dat krijg je met deze salade met mozzarella, tomaat en perzik. Dit lunchgerecht is zo simpel dat je het bijna geen recept kan noemen. Heerlijk fris als het zonnetje schijnt!

Ingrediënten voor 2 personen:

1 bol mozzarella

2 rijpe perziken

2 rijpe tomaten

Paar blaadjes verse basilicum

Olijfolie

Zout & peper

Recept

Halveer de perziken en verwijder de pit. Snijd ze in stukjes en doe ze in een kom.

Verwijder het groen van de tomaten en snijd ze in partjes. Doe ze bij de perziken in de kom. Mix ze door elkaar met een scheut olijfolie, zout en peper en de blaadjes basilicum.

Schik de perzik en tomaat op twee bordjes. Scheur de mozzarella in stukjes en verdeel die over de salade. Maak eventueel af met nog wat extra olijfolie.

Sticky sinaasappelkip

Deze sticky sinaasappelkip van The Recipe Critic heeft werkelijk alles: een knapperig korstje, een kleverige saus en flink wat kruiden. Serveer hem met rijst en groene groente als paksoi of spinazie. De honing-sinaasappelsaus heeft 35 tot 45 minuten nodig om in te koken tot een kleverige saus, maar verder kom je amper in actie. Terwijl de saus zachtjes pruttelt op het vuur, kan jij alvast bekomen van de lange lesdag met een wijntje.

Ingrediënten voor 2 personen:

4 kippendijen

120 ml sinaasappelsap

60 ml ciderazijn

50 gram bruine basterdsuiker

30 ml honing

1 theelepel cayennepeper

1 theelepel komijn

1 theelepel gemalen

koriander

Olijfolie

Zout & peper

Optioneel:

1 sinaasappel, in partjes

Handje verse koriander of munt, fijngehakt

Gedroogde chili

Recept

Doe alle ingrediënten voor de saus in een sauspannetje, breng aan de kook en zet het vuur laag. Laat de saus 35 tot 45 minuten pruttelen, tot hij tot de helft is ingekookt.

Bestrooi de kippendijen met zout en peper en bak ze in een beetje olijfolie, in een pan op middelhoog vuur. Ze mogen een lekker knapperig korstje krijgen.

Zodra ze er finger lickin’ good uitzien, lepel je de saus eroverheen.

Laat nog 1 tot 2 minuten meepruttelen, tot de kip je tegemoet glanst. Serveer eventueel met wat partjes sinaasappel en wat fijngehakte koriander of munt.

‘Bloody’ chili con carne met wodka

Heb je een kotfeestje en wil je indruk maken op je vrienden, dan moet je hen deze bloederige en alcoholische variant van de chili con carne voorschotelen. Toegegeven, wodka is niet bepaald gezond, maar het is ook niet alle dagen feest, toch? Om deze chili con carne te voorzien van een twist voeg je de smaakmakers van een Bloody Mary toe: wodka, tomatensap, selderij, Worcestershiresaus en tabasco. Geloof ons: deze combinatie werkt écht en het is de beste chili con carne die je in tijden hebt geproefd.

Ingrediënten voor 4 personen

1 rode ui, fijngesneden

2 tenen knoflook, geperst

1 verse rode Spaanse

peper, fijngesneden

2 stengels selderij, heel fijn gesneden

1 theelepel gerookt

paprikapoeder

2 kaneelstokjes

1 theelepel komijnpoeder

1 laurierblaadje

1 blikje tomatenblokjes van 400 gram

1 blikje kerstomaatjes van 400 gram

200 ml tomatensap

400 gram gehakt

2 theelepels cacaopoeder

Blik van 400 gram kidneybonen, uitgelekt en schoongespoeld

Scheut wodka

Scheutje tabasco

Scheutje Worcestershiresauce

1 flinke eetlepel zure room

Peper

Voor de afwerking:

Nacho’s

Selderijsticks

Limoentjes

Hoewel je de chili in de pan bereidt, zet je hem daarna ook nog even in de oven. Zo wordt de textuur iets vaster. Je kan de ovenschaal dan gewoon op tafel zetten zodat je gasten kunnen dippen in de chili met nacho’s en/of selderijsticks.

Recept

Verhit een pan met een scheutje olijfolie en fruit er de ui, de knoflook en de chilipeper in. Voeg er na een paar minuten ook het gehakt en de bleekselderij aan toe en breng op smaak met de komijn en het gerookte paprikapoeder.

Giet zowel de kerstomaatjes als de tomatenblokjes in de pan zodra het gehakt goed gebakken is en roer goed. Voeg er ook het laurierblaadje en de kaneelstokjes aan toe. Laat even pruttelen en voeg er nu een flinke scheut van zowel de wodka, de tabasco als de Worcestershiresauce aan toe. Proef en voeg naar smaak meer van deze smaakmakers toe.

Verwarm intussen de oven voor op 175 graden.

Voeg tot slot het tomatensap, de kidneybonen en het cacaopoeder toe aan de chili en roer goed. Laat nog een paar minuten pruttelen.

Giet nu de inhoud van de pan in een ovenschaal en leg in het midden een flinke eetlepel zure room. Maal er wat verse peper overheen.

Zet een kwartiertje in de voorverwarmde oven.

Janne Vandevelde