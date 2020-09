IJzingwekkende beelden: peuter raakt verstrikt in vlieger en wordt meegesleurd door windvlaag (video)

Een moeder in Taiwan beleefde een ware nachtmerrie op het 2020 International Kite Festival: haar peuter van drie jaar raakte ongemerkt verstrikt in een grote vlieger, waarna het gevaarte gelost werd in de wind en het kind als een pop tientallen meters de lucht in vloog.

De angstkreten van de moeder, die samen met enkele omstaanders toekeek hoe haar kind metershoog de lucht in vloog, gaan door merg en been. Gelukkig verloor het meisje haar grip niet toen de vlieger naar beneden getrokken werd. Ze hield er enkele schaafwonden aan over.

De windvlaag die de kleine Lin meevoerde zou volgens metingen een kracht van zeven bereikt hebben op de schaal van Beaufort, wat overeenkomt met windsnelheden van 50 tot 61 kilometer per uur.

Kort na het incident besloot de lokale overheid van de Taiwanese stad Hsinchu om het evenement stop te zetten. Later uitte burgemeester Lin Chih-chien zijn excuses in een Facebookvideo. Hij kondigde ook een onderzoek aan naar het voorval, om zulke gevallen in de toekomst te vermijden.