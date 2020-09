Dol op Marie Kondo? Dan is deze nieuwe Netflix-serie wat voor jou

Opruimen werd lange tijd gezien als een noodzakelijk kwaad. Het was één van die huishoudelijke klusjes waar je altijd tegenop zag, maar die je van tijd tot tijd nu eenmaal moest uitvoeren om te vermijden dat je huis er slordig bijlag. Toen verscheen Marie Kondo ten tonele en veranderde alles.

Opruimen werd plots helemaal hip en we gingen massaal met haar technieken in de weer. “Does it spark joy?” werd een slogan die we allemaal gingen toepassen op onze kleding, spullen, boeken… Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in navolging van haar nog andere opruimgoeroe’s als paddenstoelen uit de grond schoten.

De Kardashians

Joanna Claplin en Clea Shearer, samen The Home Edit, richtten hun organiseerbedrijf op in 2015. Al snel werden ze de favoriete opruimgoeroes van de sterren – onder andere de Kardashians en Gwyneth Paltrow deden al een beroep op hun diensten. Dat succes ontging ook Netflix niet en de dames krijgen nu hun eigen reeks: ‘Get Organized with The Home Edit’. Daarin nemen ze de inboedel van niemand minder dan Reese Witherspoon, Eva Longoria en Khloé Kardashian onder handen. Maar ook ‘gewone’ mensen passeren de revue, om het toch allemaal een beetje toegankelijk te houden – we hebben nu eenmaal niet allemaal een walk-in closet gevuld met designerhandtassen. Wil je binnenkort je huis eens een grondige opruimbeurt geven, dan moet je dus vanaf 9 september Netflix in de gaten houden.