BIZAR. Voetganger doodgeschoten omdat hij “straat te traag overstak”

Doodgeschoten omdat hij er te lang over deed om de straat over te steken. Dat schokkende motief kreeg de politie van Union Springs in de Amerikaanse deelstaat Alabama te horen tijdens een moordonderzoek.

Het slachtoffer, de 29-jarige Johnarian Travez Allen, kreeg vorige donderdag rond 19u45 acht kogels in zijn lijf geschoten op straat in het gehucht Union Springs. De 22-jarige dader zou volgens de lokale politie verklaard hebben dat hij geschoten heeft omdat zijn slachtoffer de straat te traag overstak.

Toen de politie op de plaats delict aankwam, was de schutter al gevlucht. Hij zou zich even later aangegeven hebben en de feiten bekend hebben. Volgens de politie was Allen eten gaan kopen in een winkel, toen hij daarna de straat overstak. Te traag naar de zin van chauffeur Jermiah Penn, die uitstapte en het vuur opende. Hij zit nu vast op beschuldiging van moord.