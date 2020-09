BIZAR. Dit is het hallucinante prijskaartje van ’s werelds duurste schaap

410.500 euro. Voor dat onwaarschijnlijke bedrag werd een lam, Double Diamond genaamd, vorige week in Schotland verkocht op een veiling.

De biedingen startten op 10.900 euro, maar door een ware biedingsoorlog werd de prijs opgedreven. Uiteindelijk kwamen de biedende partijen tot een akkoord: de zes maanden oude ram zou gedeeld worden onder drie boerderijen. Via een kweekprogramma met het prijzige schaap in de hoofdrol hopen de schapenboeren om hun monsterinvestering te recupereren.

“Het is net zoals in elke andere sector: paardenracen of de veehandel”, aldus Jeff Aiken, een van de winnende bieders, aan The Guardian. “Zo nu en dan verschijnt een speciaal exemplaar op de veiling, en gisteren daagde een extra speciale Texel (een schapenras, nvdr.) op.”

“Obsceen bedrag”

De texelaar vindt zijn oorsprong op het Nederlandse Waddeneiland Texel. Het hoogwaardig schapenras is zeer geliefd bij beenhouwers, zo meldt de vakvereniging van texelhouders Texel Sheep Society. “De specifieke genen van zo’n exemplaar – de vacht, de kleur, de vorm van het hoofd – drijven de prijs op”, legt Aiken uit aan de BBC. “Maar vergis u niet: dit is een obsceen bedrag voor een schaap”, nuanceerde hij nog. “Heel weinig boeren kunnen zich dit veroorloven.”

Het vorige record van duurste schaap ter wereld stond op naam van ene Deveronvale Perfection, een texelaar die voor zo’n 257.000 euro geveild werd in 2009.