Waar of niet waar: groeit je lichaamshaar sneller tijdens de zomer?

Tijdens de zomer laten we graag wat meer huid zien: jurkjes, shorts, T-shirts zonder mouwen… Aangezien ons velletje van nature lekker behaard is, kiezen velen ervoor om daar met het scheermes of op een andere manier komaf mee te maken. Maar wie zichzelf regelmatig onthaart, heeft zich vast weleens afgevraagd of lichaamshaar nu wel of niet sneller groeit tijdens de zomer.

Tijdens de winter lijkt je haar nauwelijks te groeien. Sporadisch eens met het scheermes over je benen en oksels gaan, volstaat om alles in toom te houden. Wanneer het zonnetje zich weer laat zien, is dat echter een heel ander verhaal.

Scheren bij de vleet

Je staat bijna dagelijks vloekend onder de douche omdat je eigenlijk al te laat bent, maar toch nog snel je benen een scheerbeurt wil geven. Het lijkt wel alsof je lichaamshaar sneller groeit dan je kan bijhouden. ’s Ochtends is je vel haarloos en zacht, ’s avonds zijn de stoppels er al opnieuw. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat je haar tijdens de zomermaanden sneller groeit, maar we kunnen je geruststellen: dat is echt niet zo. Het zit allemaal tussen je oren. “Ik denk, omdat mensen dan minder kleding dragen, dat je je scherp bewust bent van elke haargroei, zelfs al is dat maar een millimeter of twee”, aldus dermatoloog Robyn Gmyrek aan Grazia Nederland. Laat dat scheermes vandaag dus voor wat het is – niemand die die stoppels opmerkt, behalve jijzelf.