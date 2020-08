Vervallen condooms? Dit kan je ermee doen

Veilig vrijen is belangrijk en dus hebben de meesten onder ons – zeker de vrijgezellen – steevast een voorraadje condooms in huis. Maar het leven is onvoorspelbaar en dus kan het al eens gebeuren dat je die niet allemaal kan gebruiken. Misschien was je gewoon ook te optimistisch toen je een pak van honderd exemplaren insloeg.

Vervallen condooms gebruiken om te vrijen is onverantwoord, dus gooien we die vervallen exemplaren gewoon in de vuilnisbak. Lijkt logisch, maar houd ze volgende keer toch maar bij. Je kan er namelijk heel wat mee doen.

Wegwerphandschoenen

Natuurlijk zijn er een aantal voor de hand liggende manieren om een vervallen condoom alsnog te benutten. Zeker als het buiten warm is, kunnen ze dienen als waterballon – al is het niet zo plezierig als je een met glijmiddel besmeurt exemplaar in je gezicht gegooid krijgt. Het YouTube-kanaal ThaiTricks ging echter op onderzoek uit en ontdekte nog een heleboel andere manieren om dat voorraadje op te gebruiken. Zo kan je ze bijvoorbeeld inzetten als elastiek, om je elektronica te beschermen tegen het water, om je schoenen te laten blinken of als wegwerphandschoenen. In de video komen nog enkele andere hacks aan bod, dus kijk zeker verder!