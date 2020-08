OEPS. Ambtenaar betrapt op seks met secretaresse tijdens videoconferentie (video)

Een Filipijns gemeenteraadslid van een dorp in het noorden van het land is betrapt op seks met zijn secretaresse nadat hij per ongeluk had ingebeld in een Zoom-videoconferentie.

De gemeenteraad van Fatima Dos hield zijn wekelijkse videoconferentie op woensdag toen stafchef Jesus Estil inbelde. Maar de man, die geen kaas gegeten heeft van technologie, had per ongeluk op de verkeerde knop gedrukt en had niet in de gaten dat zijn camera geactiveerd was.

Terwijl de gemeenteraadsleden aan hun overleg begonnen, stond hun chef recht en stapte op een vrouw af die in dezelfde kamer in een sofa zat. De twee gingen van bil voor de webcam, terwijl de verbijsterde gemeenteraad erop stond te kijken.

“Ernstig wangedrag”

De vrouw in kwestie bleek zijn secretaresse te zijn. Een van de deelnemers aan de videoconferentie kon het pikante tafereel filmen. De video werd later publiek gemaakt, waarna enkele dorpsbewoners via een petitie om het ontslag van Estil riepen wegens wangedrag.

De bevoegde overheidsinstantie heeft alvast laten weten dat Estil “zo snel mogelijk” uit zijn functie ontheven zal worden. “Dit is ernstig wangedrag”, aldus een hoge overheidsfunctionaris. “We zullen er alles aan doen om hem te straffen.”

Zowel Estil als zijn secretaresse zijn niet meer op kantoor gezien sinds de video van hun stoeipartij is verschenen.