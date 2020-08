Martien Meiland brengt biografie uit: “Ik maakte vreselijke periode door”

Naast een vierde seizoen van Chateau Meiland was er nog een leuke aankondiging voor de vele fans van Martien Meiland. De excentrieke voormalige kasteelheer, die sinds kort terug in Nederland woont met zijn gezin, heeft een biografie uitgebracht. Dat vertelde hij in de Nederlandse talkshow ‘Jinek’.

“Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Dat weten de mensen helemaal niet. Mensen zien mij altijd als heel positief, maar ik heb ook een vreselijke periode in mijn leven gehad. Dat staat allemaal in het boek”, vertelt Martien.

“Die kennen mij helemaal niet”

Over welke periode in zijn leven hij het heeft, wou Meiland nog . Het boek van liefst 352 bladzijden werd niet door hemzelf geschreven, maar door columnist en radiomaker Jan Dijkgraaf, die vorig jaar in het kasteel logeerde en prompt Meiland benaderde voor het boek. Aanvankelijk weigerde Meiland het aanbod, maar toen er door corona tijd vrijkwam, stemde hij toch in. “Je ziet de serie en dan denken mensen je te kennen, maar dan denk ik bij mijzelf: die kennen mij helemaal niet.”

De biografie, ‘Martien: Van burgemeesterszoontje tot kasteelheer’ is nu te koop.