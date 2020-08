‘Love Island’-deelnemers geven al meteen een ‘erotische zoen’ aan elkaar (video)

Vanavond gaat het tweede seizoen van ‘Love Island’ van start en de kandidaten laten er geen gras over groeien…

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk kunnen we weer genieten van ‘Love Island’, een liefdesavontuur waarbij tien Vlaamse en Nederlandse singles in een villa gedropt worden en een zo perfect mogelijke match moeten vormen.

Pittige kennismaking

Met de kandidaten maakten we al kennis, maar nu krijgen we ook al een voorsmaakje van de eerste aflevering. En dat belooft al meteen een pikante vuurdoop te worden, want Josephine en Axel krijgen de opdracht om elkaar een erotische zoen te geven.

‘Love Island’ is vanaf 31 augustus van maandag tot zaterdag om 20u35 te bekijken op VIJF.