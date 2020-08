“Huwelijk tussen Melania en Donald Trump gaat prima”

De ‘tell all’-boeken over het werk en vooral leven van de familie Trump vliegen je tegenwoordig om de oren. In de VS verschijnt vandaag een boek over de First Lady, die verrassend genoeg toch een goed huwelijk zou hebben met ‘The Donald’. Vooral tussen Melania en Ivanka zou de relatie op z’n best bekoeld genoemd kunnen worden.

Het boek ‘Melania and me: The rise and fall of my friendship with the first lady’ is van de hand van Stephanie Winston Wolkoff, een voormalige vriendin en medewerkster van Melania. Ze klapt onder meer uit de biecht over de spanningen tussen de First Lady en de dochter van de president, Ivanka. Die laatste staat op een voetstuk bij de Amerikaanse president, maar hoegenaamd niet bij de Sloveense stiefmoeder.

Operatie Blokkeer Ivanka

Ivanka pikt steeds meer kantoorruimte in van Melania en wil overal vooraan zitten, schrijft Wolkoff. Ze bestudeert de gastenlijsten en zet zichzelf vervolgens ergens prominent aan tafel. Melania zou haar met enig gevoel voor ironie “de prinses” noemen.

Melania was naar verluidt zelfs bezig met een heuse ‘Operatie Blokkeer Ivanka’. Ze bestudeerde camera-opstellingen om ervoor te zorgen dat Ivanka zo min mogelijk in beeld kwam en op foto’s te zien zou zijn. Na de recente Republikeinse conventie was er ook behoorlijk wat hilariteit op sociale media na een vreemde lach van Melania richting haar stiefdochter. Maar oordeelt U vooral zelf hieronder.

Gebruikelijke schermutselingen

Over het huwelijk van het presidentiële koppel is Wolkoff positief, wat velen verbaasde. Op de gebruikelijke schermutselingen na zouden de twee een prima relatie hebben. Aan romantische uitingen van liefde zul je ze niet betrappen, maar toch heeft Melania een vinder in de pap. Zo werd ze boos toen Donald op verzoek van zijn zoons het verbod op de import van jachttrofeeën uit Afrika wilde opheffen. “Melania stond niet sympathiek tegenover de lobbyactiviteiten van ‘de jongens’ voor geweren en jagen of de bizarre noodzaak om een dode dierenkop aan de muur te hangen. Die avond lobbyde ze zelf en haar smeekbede aan Donald werkte echt.” Trump tweette dat het besluit werd uitgesteld.

Sabotage van Ivanka?

Uit een eerder geloste passage uit het boek werd onthuld dat Wolkoff suggereert dat Ivanka achter het plagiaat van Melania zou zitten. In haar speech op de Republikeinse conventie in 2016 waren hele passages hetzelfde als die van een toespraak van Michelle Obama, haar voorgangster als first lady.