Eva Daeleman deelt liefdevolle foto: “Hoe heet is mijn man?!”

De voormalige radiopresentatrice Eva Daeleman heeft enkele romantische kiekjes met haar echtgenoot gedeeld. “Ik kan het nog steeds niet droog houden als ik de plaatjes zie”, klinkt het.

Eva Daeleman heeft een prachtige shoot gehouden met haar man Stijn waarmee ze vorig jaar getrouwd is en met wie ze in het najaar een kindje verwacht. De 30-jarige gewezen MNM-stem zit duidelijk erg goed in haar vel en deelde haar geluk met haar volgers. “Toen ik vorige week het resultaat van onze shoot zag, kon ik niet anders dan huilen. Een half uur lang snikken en snot overal. Het overweldigde me zo. Ik kon maar niet geloven dat wij dat zijn?! Dat dit onze realiteit is?! Sindsdien heb ik er elke dag naar gekeken en koester ik ze nog steeds, zal ik ook blijven doen. Na een pittig jaar vol uitdagingen, na jaren van pijn, verdriet, trauma en verlies zit ik nu op een punt waar ik diep geluk mag ervaren. En dat vind ik zo waanzinnig. Het leven is als een bergketen: een aaneenschakeling van pieken, dalen, venijnige punten en steile wanden, van vergezichten en donkere krochten. Altijd met de idee: dit is tijdelijk. En ook dat is weer een oefening: dit geluk mogen voelen, vanuit liefde en niet vanuit de angst om het kwijt te geraken. Wat een grootsheid. Zo bijzonder om de aanloop naar verandering zo helder te voelen en te ervaren”, schrijft ze.

Motiverende boodschap

“Ik kan het nog steeds niet droog houden als ik de plaatjes zie en kiezen uit de 199 foto’s is moeilijk, maar deze wil ik toch graag met jullie delen. En wel met de volgende boodschap: op welk punt je ook zit in je leven, hoe je je ook voelt: het leven heeft het beste met je voor, neem je lessen mee, laat je emoties stromen, voel wat er gevoeld moet worden, wees trots op elke kleine stap die je zet. Je wordt gedragen. Ik zie je, ik hoor je. Je kan dit. En uiteindelijk komt altijd alles goed. En WTF HOE HEET IS MIJN MAN?!”, knipoogt ze.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.