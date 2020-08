Drie handige trucjes om een namiddagdipje tegen te gaan

’s Ochtends voel je je helemaal wakker en wel, maar dan ga je lunchen en is het zover: het namiddagdipje is er weer. Heel wat mensen zullen dit zeker herkennen en weten hoe vervelend dat kan zijn, zeker als je nog moet werken. Gelukkig bestaan er enkele handige trucjes om dat namiddagdipje te vermijden of te overwinnen.

Drinken, drinken, drinken

Voel je dat je moe wordt, drink dan eerst en vooral een glas water. Je lichaam bestaat voor het grootste deel uit water en als je niet genoeg drinkt, merk je daar meteen de gevolgen van. Vermoeidheid is er eentje van. Jezelf hydrateren is dan ook een van de belangrijkste manieren om een namiddagdipje tegen te gaan. Vergeet je steevast om water te drinken wanneer je aan het werk bent? Zet dan een grote fles water en een glas naast je computer en stel eventueel een alarm in om je eraan te herinneren dat je dat water ook effectief opdrinkt.

Een kopje dropthee of twee

Als je je moe voelt worden, is de verleiding groot om sloten koffie naar binnen te spelen. Erg effectief is dat echter niet, want het effect daarvan is tijdelijk en komt bovendien slechts enkele uren later. Laat die koffie dus voor wat hij is en drink liever een kopje dropthee (tenzij je zwanger bent, dan is dit niets voor jou). Die geeft je meteen een energie-opstoot, maar zorgt er anderzijds voor dat je ’s avonds niet rusteloos ligt te woelen in bed.

Pepermuntolie

Dat munt verfrissend werkt, hoeven we je niet te vertellen. Maar wist je dat het je ook een energieboost kan geven? Breng gewoon een beetje van de essentiële olie aan op je polsen en slapen zodat je de geur continu kan ruiken. Je hersenen krijgen daardoor meer zuurstof, je energie wordt gestimuleerd en je stresslevels gaan naar beneden. En dat allemaal dankzij enkele drupjes!