Deelplatformen voor opslagruimte breken niet door in België

De nood naar opslagruimte neemt alleen maar toe. Tussen verhuizingen door lopen opslagboxen al snel vol. Een student trekt even naar het buitenland en de inboedel gaat de opslagbox in. En dankzij extra opslagruimte hoeft de kerstdecoratie niet het hele jaar door het appartement te ontsieren. Er wordt natuurlijk geen grond bijgemaakt en net zoals elders op de vastgoedmarkt zitten de prijzen alleen maar in stijgende lijn. Dat heeft een aantal verschuivingen veroorzaakt.

In Nederland heeft de toenemende vraag alvast voor een wildgroei aan aanbieders gezorgd. Om competitief te blijven moeten zij nieuwe concepten bedenken, het anders doen. Self-storage is daarbij het nieuwe codewoord. Alle overbodige extraatjes gaan overboord en de prijzen blijven beperkt. De tijd dat verhuizers alles nog in- en uitlaadden ligt al even achter ons. Promoties moeten nieuwe klanten aantrekken. Soms is de eerste maand al voor 1 euro te boeken. De prijsbewuste consument zal er niet rouwig om zijn. Nieuwe verdienmodellen zijn er wel. Opslagruimte nodig? In enkele klikken bestel je meteen ook inpakmateriaal, noppenfolie enzovoort. Dankzij andere verdienmodellen blijven de prijzen beperkt. En dat is belangrijk want enkele tientjes per maand zijn voor de consument echt wel het maximum.

Deelplatformen en opslagruimte bij de buren

In het buitenland zien we ook een tegenbeweging opstaan. Zij willen alles opnieuw wat dichter bij de consument brengen. In het zog van de deeleconomie bieden consumenten via online platformen hun eigen opslagplaats aan. Op zolder, in de garage, in het tuinhuis of in de ongebruikte garagebox. Consumenten huren van consumenten, soms zelfs enkele huizen verderop. Het idee is eenvoudig: eenmaal de kinderen het huis uit zijn komt er ruimte vrij en die kan dan weer gedeeld worden met anderen. Zonder dat je meteen een huurder in huis hoeft te halen. In België lijkt het echter zo’n vaart nog niet te lopen.

Nog veel Belgische obstakels te overwinnen

In België is het verhuren van onroerende goederen, zoals een woning of appartement, in principe vrijgesteld van btw. Maar daarop zijn er ook uitzonderingen. Een garagebox of een opslagbox is bijvoorbeeld niet vrijgesteld. De verhuurder moet btw aanrekenen en die doorstorten. Dat maakt een opslagbox huren niet alleen duurder, maar het maakt het ook allemaal ingewikkelder. Om dan nog maar te zwijgen over kopzorgen over de aansprakelijkheid en verzekeringen. Daarom beginnen particulieren er vaak liever niet aan.

Wel werd er recent nog gesleuteld aan de btw-regels. Een uitzondering op een uitzondering zouden we het kunnen noemen. Deze regeling staat nu onder heel veel voorwaarden toe dat er toch zonder btw kan worden verhuurd, maar dan enkel aan bedrijven. De zogenaamde btw-vrijstellingsregeling zou een oplossing kunnen zijn, maar dat maakt het allemaal knap ingewikkeld en nog steeds niet zo interessant. En daarom loopt niemand hier echt warm van het verhuren van opslagruimte, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het verhuren van woningen en appartementen.

Als zo’n online deelplatformen in België willen doorbreken, dient er dan ook eerst aan de wetgeving te worden gesleuteld. Nadat de deeltaxi’s al de benen moesten nemen en de bijkluswet werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof lijkt het er niet meteen op dat de volgende regering, Vivaldi of paars-groen, dit katje zal geselen.