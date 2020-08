BIZAR. Op dit eiland mag je enkel binnen als je al corona hebt gehad

Reizen in 2020 is geen lachertje. Door het gevreesde coronavirus werden heel wat vakanties afgezegd en zelfs als je wel kan vertrekken, moet je je aan een resem regels houden. Zo zijn er sommige landen die een negatieve coronatest eisen vooraleer je het land mag betreden en op andere bestemmingen zijn we helemaal niet welkom.

Een Braziliaanse eilandengroep gaat echter nog een stapje verder. Wil je op vakantie op Fernando de Noronha? Goed, maar je moet wel aan een erg specifieke voorwaarde voldoen.

Lagere kans op besmetting

Op de eilandengroep ben je namelijk alleen welkom als je in het verleden al COVID-19 hebt gehad en eraan genezen bent. De autoriteiten hopen zo om de kans op onderlinge besmetting bij toeristen zo laag mogelijk te houden. Hoewel er al een enkel geval bekend is waarbij iemand twee keer besmet raakte, is het volgens wetenschappers belangrijk om er niet meteen van uit te gaan dat dat bij iedereen mogelijk is. Fernando de Noronha bestaat uit 21 idyllische eilanden en je kan je verwachten aan paradijselijke stranden, prachtige natuurgebieden en eigenlijk zo’n beetje alles wat je maar zoekt in een vakantie. Dus, heb je het coronavirus al gehad? Maak dan gebruik van die tegenslag en ga eens naar Fernando de Noronha.