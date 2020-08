BIZAR. Krokodil-alarm in Duitse rivier

De autoriteiten in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt in het oosten van Duitsland hebben het zwemmen in de rivier de Unstrut de komende week verboden. Er bestaat namelijk een vermoeden dat er een krokodil in zwemt.

Twee mensen hebben bij de politie verklaard dat ze een krokodil in het water zagen en dat wordt door de autoriteiten serieus genomen.

Onduidelijkheid

Sinds vrijdag wordt er, tot nog toe tevergeefs, naar het dier gezocht. Besloten is nu dat over een lengte van 40 kilometer niet meer mag worden gezwommen in de rivier. Hoe de krokodil in de kleine rivier terecht is gekomen, is niet duidelijk. Al is het natuurlijk ook nog altijd mogelijk dat het om een uit de hand gelopen grap gaat.