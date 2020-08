Adele krijgt veel lof (maar ook kritiek) wegens deze bikinifoto: “Dit is ongepast!” (foto)

Adele heeft een nieuwe foto op Instagram geplaatst. Haar nieuwste kiekje wordt echter niet unaniem positief ontvangen. Sommige fans beschuldigen de 32-jarige Britse zangeres van “culturele toe-eigening” omwille van haar kapsel.

Sommigen vinden het namelijk niet kunnen dat de zangeres poseert met bantoe-knotjes. Da’s een specifiek kapsel dat gangbaar is onder bepaalde volkeren uit centraal- en zuidelijk Afrika. De Britse wordt culturele toe-eigening verweten. Dat is een term die vaak gebruikt wordt wanneer iemand die geen deel uitmaakt van een bepaalde cultuur wel elementen ervan overneemt.

Dit bericht bekijken op Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London 🇬🇧🇯🇲 Een bericht gedeeld door Adele (@adele) op 30 Aug 2020 om 3:17 (PDT)

“Het is juist een eerbetoon”

“Die haartooi is écht niet nodig. Stop met het toe-eigenen van zwarte cultuur. Bantoe-knotjes zijn niet voor jou. Punt”, klinkt het onder meer. Anderen vinden het dan juist weer leuk en zien er het kwaad niet van in. “Het is juist een eerbetoon”, aldus sommigen. Adele wilde namelijk het jaarlijkse ‘Notting Hill Carnival’ (dat dit jaar afgelast werd wegens de coronacrisis, red.) in de kijker zetten.