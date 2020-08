Aantal nieuwe besmettingen daalt opnieuw sneller

Het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus is gezakt tot 430 per dag. Dat is een daling van 14 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens evolueert in de goede richting.

In de week van 21 tot 27 augustus liepen 430 Belgen het coronavirus op (-14%). De daling gaat hiermee opnieuw iets sneller na enkele dagen geschommeld te hebben rond de 10 procent. De grootste dalingen zien we momenteel in de grote steden zoals Antwerpen (-24%), Luik (-10%) en nu ook Brussel (-12%). Ook in de overige provincies zien we dalingen, behalve in Waals- en Vlaams-Brabant (+41% en +8%). In het totaal raakten 85.042 Belgen besmet door het longvirus.

Ook nog steeds minder ziekenhuisopnames en doden

In dezelfde periode werden gemiddeld 14,7 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 39 procent minder dan de week voordien. Momenteel liggen er 233 patiënten in de hospitalen, onder wie 71 op intensieve zorgen.

Ook het gemiddeld aantal overlijdens daalt verder. In de afgelopen week stierven gemiddeld 4 coronapatiënten per dag. Dat waren er vorige week nog gemiddeld 8,4 (-53%). De totale dodentol bedraagt nu 9.894.