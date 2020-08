Raak jij altijd je mondmasker kwijt? Dan is dit gadget precies wat je nodig hebt

Mondmaskers zijn anno 2020 niet meer weg te denken uit ons leven. Van zodra je de deur uitgaat, kan je er maar beter eentje op zak hebben. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel plaats neemt een mondmasker niet in, maar dat betekent ook dat je dat lapje stof erg snel kwijtspeelt.

En laat dat nu niet zo handig zijn als je op het punt staat om de supermarkt binnen te gaan of een zone betreedt waar mondmaskers verplicht zijn. Eigenlijk is het een beetje zoals met een bril, die je ook steeds op een andere plaats opbergt en kwijt bent als je hem echt nodig hebt. Het Belgische merk Les Petits Surfeurs legde die link ook en bedacht daarom mondmaskerkoordjes.

Kraaltjes

Brillenkoordjes en je wellicht nog van jaren geleden, toen je oma er steevast eentje rond haar leesbril deed zodat ze die rond haar nek kon laten bengelen wanneer ze hem niet nodig had. De laatste jaren is het gadget aan een ware comeback bezig en nu blijft het gebruik ervan dus niet langer beperkt tot (zonne)brillen. Les Petits Surfeurs is een Belgisch merk dat helemaal in het thema staat van de jaren negentig en de surfcultuur en die lijn trekken ze ook door naar hun mondmaskeraccessoire. De koordjes zijn allesbehalve saai en doen ons zo terugverlangen naar onze kindertijd, toen we met pareltjes aan de slag gingen om halskettingen en armbanden te maken voor iedereen die we kenden. Je kan de maskerkoordjes in twee verschillende modellen kopen, die elk 45 euro kosten en beschikken over twee handige haakjes waarmee je het koord bevestigt aan je mondmasker. Zo houd je je handen vrij, raak je je masker niet meer kwijt en is de kans ook een stuk kleiner om het vuil te maken. Wij zijn alvast overtuigd!