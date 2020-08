Een op de drie meisjes zet nooit een onbewerkte selfie online

Enkele minuten door Instagram scrollen volstaat om te beseffen dat een groot deel van de foto’s die op sociale media verschijnen, selfies zijn. We willen continu online content creëren en zeker nu onze sociale contacten beperkt zijn, is de makkelijkste manier om dat te doen een foto maken van jezelf. Op zich niets mis mee, ware het niet dat schijn bedriegt.

We hebben ons allemaal weleens verwonderd over hoe goed anderen er steeds uitzien op sociale media, terwijl wijzelf er sinds het begin van de coronapandemie als een sloddervos bij lopen. Als je even nadenkt, besef je natuurlijk wel dat die foto’s niet zijn wat ze lijken, maar toch doet het je zelfvertrouwen niet per se goed.

Chirurgie

Vooral meisjes en jonge vrouwen blijken moeite te hebben met de druk die ze voelen door sociale media. Uit een onderzoek van Girls’ Attitudes komt naar voren dat maar liefst een op de drie meisjes tussen de 11 en 21 nooit een onbewerkte selfie van zichzelf online zet. Even veel bevraagden gaven aan dat ze af en toe een foto van hun sociale mediakanalen verwijderen als blijkt dat die niet genoeg likes krijgt. En die druk neemt tijdens de coronapandemie alleen maar toe, aangezien we veel meer tijd online spenderen dan ooit tevoren. We worden dus ook meer blootgesteld aan onrealistische verwachtingen (denk je nu echt dat die celebfoto niet even door Photoshop is gehaald?) en proberen ons daaraan aan te passen. Maar liefst 8 op de tien ondervraagden gaven bovendien aan te overwegen om fysiek aan zichzelf te laten sleutelen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat hun zelfvertrouwen zou boosten. Een gevaarlijke trend, zeker aangezien de studie zich toelegde op meisjes tussen de 11 en 21 jaar. Door sociale media scrollen kan zeker geen kwaad, maar bedenk je wel dat de kans groot is dat die ene perfecte foto niet het resultaat is van een spontaan kiekje.