De was doen tijdens corona doe je zo

Handen wassen, afstand houden, schoenen buiten laten staan… De basic coronamaatregelen kennen we intussen allemaal wel. Maar er zijn ook aspecten waarover minder geweten is. Hoe zit het bijvoorbeeld met de was? Dat je je mondmasker op 90 graden moet wassen, is één ding, maar je kleding is nog een ander verhaal.

Het is nu eenmaal niet mogelijk om al je broeken, kousen, jurkjes en andere kledingstukken op 90 graden te wassen. Tenzij je van plan bent om een nieuwe garderobe voor je poppencollectie samen te stellen – succes niet gegarandeerd. Harvard Health geeft wat tips om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Huiskleding

De eerste, en misschien wel de beste, tip is om een onderscheid te maken tussen huiskleding en dingen die je buiten de deur draagt. Je huiskleding doe je zoals de naam al doet vermoeden enkel in je eigen woonst aan en blijft zo relatief besmettingsvrij. Voor alles wat je buitenshuis aandoet, geldt dat je die kledingstukken waar mogelijk op 60 graden wast – lees de wasvoorschriften uiteraard wel zorgvuldig na. Verder is het belangrijk om voldoende wasmiddel te gebruiken zodat eventuele viruskiemen worden gedood. Denk er na het inladen van de wasmachine ook aan om je handen zorgvuldig te wassen en laat je kleding liever niet buiten drogen. Hoewel er nog niet veel geweten is over hoelang het coronavirus overleeft op stof en andere zachte materialen, is een gewaarschuwd mens er twee waard.