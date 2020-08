Voor dit prijskaartje verblijf je een nacht in de tourbus van Taylor Swift en Beyoncé

Altijd al eens gedroomd om in de tourbus van je favoriete popidool te slapen? Twijfel aan je slaagkansen om door middel van je charmes groupie te worden van de desbetreffende artiest – of bandlid? Een Amerikaans bedrijf kan je droom alsnog werkelijkheid laten worden. Maar daar betaal je wel een smak geld voor.

Dat de cultuursector te lijden heeft onder de coronacrisis staat als een paal boven water. We moeten daarbij echter niet enkel aan de artiesten zelf denken, maar ook aan de ondersteunende bedrijven die een cultureel evenement op allerlei manieren mee mogelijk maken. Het Amerikaanse Hemphill Brothers, dat tourbussen verhuurt aan verschillende wereldberoemde artiesten, zag met de afgelasting van tournees plots ook zijn inkomsten verdwijnen. Maar daar hebben ze iets op gevonden: niet een wereldster, maar jij kan nu hun tourbus huren.

Vijfsterrenhotel op wielen

Daar moet je echter wel iets voor over hebben, vanaf zo’n 2.000 dollar per nacht om precies te zijn. Voor dat prijskaartje krijg je een niet enkel een overnachting cadeau in de trailer waar Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Dolly Parton en ook Oprah naar hun respectievelijke shows werden gebracht, maar is de bus ook heel wat comfortabel dan het standaard lage kosten-model.

Geen verkrampte nek of stijve benen meer in een bus waar je kan kiezen uit drie stapelbedden en een queen size bed, geen zweetlucht dankzij de badkamer met douche, en geen nood aan pitstops in tankstations met duffe snacks door de volledig uitgeruste keuken.

“Dit is een vijfsterrenhotel op wielen”, vat Trent Hemphill het samen, wiens bedrijf verschillende keren in de prijzen is gevallen. Geen enkele van de bussen is overigens hetzelfde als een andere. En alsof dat niet genoeg is, biedt Hemphill Brothers ook volledig op maat gemaakte roadtrips aan – naar eender waar in de continentale VS. Hoe langer je wegblijft, hoe dieper je natuurlijk in je buidel moet tasten.

Roadtrips

Beschik je niet over het juiste rijbewijs of durf je gewoon niet met zo’n luxueus gevaarte rond te rijden? Geen probleem, de chauffeur is inbegrepen, en komt je voor de deur oppikken. En ja: dat is dezelfde chauffeur die ook de wereldsterren heeft rondgereden – geen wegpiraat dus, en eentje die je privacy respecteert. Wanneer jij je schoonheidsslaapje wil doen in het bed waar ook Beyoncé op het kussen heeft gekwijld, gaat de chauffeur naar een hotel om daar te overnachten.

In volle coronatijd wordt elke bus uiteraard voor elk tripje ontsmet, en worden de chauffeurs getest. Volgens de broers Hemphill is het alvast het perfecte alternatief voor eens staycation.