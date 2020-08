‘Senior Fitgirl’: deze vrouw is 74 jaar en fitness-influencer

Instagram staat vol met afgetrainde lijven en fitness-influencers, dat is je vast niet ontgaan. Maar 74-jarige ‘fitgirls’ zie je net iets minder. De Canadese Joan Macdonald (74) bewijst echter dat leeftijd geen enkele rol speelt.

Macdonald is een zeventigplusser uit Cobourg, een klein plaatsje in Ontario Canada. Haar Instagram-account Train With Joan heeft meer dan 880.000 volgers en is razend populair. De socialmedia-pagina van Macdonald staat vol met foto’s van haar afgetrainde lijf en haar eetgewoonten.

Streng fitness schema

Drie jaar terug had Macdonald last van hoge bloeddruk en artritis. Deze gezondheidskwalen zorgden ervoor dat ze lastig de trap op kwam. De Canadese begon met een streng fitness-schema om haar fysieke gesteldheid te verbeteren. Ze schreef zich in voor de sportschool en paste haar dieet aan. Ze focust zich nu op macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten) en eet ze vijf gezonde maaltijden per dag.

Tijdrovende reis

Sindsdien gaat het hard. Macdonald verloor een hoop gewicht en is ondertussen een ware ‘fitgirl’ geworden. Haar dochter Michelle is de motivator achter Macdonald’s fitnessregime. Michelle is fitnessinstructeur in Mexico en smeekte haar moeder destijds om haar gezondheid te verbeteren. Op haar Instagram-account schrijft Macdonald: “Drie jaar geleden begon ik aan deze lange en tijdrovende reis. Ik realiseer me nu dat er geen eind aan komt.” Volgens de Canadese kan iedereen, op elk moment, kiezen voor verandering. “Ook al is het leven soms moeilijk of uitdagend. Je moet volhouden en standvastig blijven als je vooruit wilt. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen als dat ik nu ben.”

“Ik wilde weer gezond worden en stoppen met mijn medicatie. Om van jezelf te houden, moet je goed voor jezelf zorgen”, schrijft de 74-jarige. Deze ‘senior spierbundel’ geeft online fitness trainingen via haar social media account en hoopt zo anderen te motiveren. Zelf traint ze minstens vijf dagen per week. Haar motto: “Het maakt niet uit als veranderingen traag gaan. Ik doe het op mijn eigen tempo en de veranderingen zullen de rest van mijn leven duren.”