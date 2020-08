Met DEZE ingenieuze ingreep wil noodlijdend luxeresort coronacrisis overleven (foto)

Een luxeresort in het zuiden van India heeft een wel heel originele oplossing bedacht om zijn door corona geplaagde rampseizoen enigszins te redden: het hotel heeft zijn enorme zwembad omgetoverd tot een kweekvijver voor vissen.

De financiële ravage die de coronacrisis aanricht in bepaalde sectoren nopen sommige gedupeerden tot het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen. Zo ook het Aveda Resort en Spa in Kumarakom, gelegen in de Indiase deelstaat Kerala. Normaliter is het imposante, 150 meter lange zwembad gevuld met Europese toeristen. Van maart tot juni lag het bassin er verlaten bij. Nu krioelen duizenden groene cichliden in de geïmproviseerde kweekpoel.

Het resort moest in maart de deuren sluiten nadat een nationale lockdown was afgekondigd. Sindsdien ontvangt slechts een fractie van de hotels weer klanten. Voor zij die gesloten blijven, oogt de toekomst zeer onzeker. “Velen zijn failliet gegaan of staan aan de rand van de financiële afgrond”, legt hoteldirecteur Jyotish Surendran uit.

Geliefde lekkernij

“Ook wij hadden geen inkomsten, en dus besloten we in juni om ons zwembad te vullen met 16.000 groene cichliden van twee maanden oud”, aldus Surendran. Na acht maanden zijn de vissen volgroeid, om vervolgens als geliefde lekkernij geserveerd te worden in Zuid-India en het Midden-Oosten.

In totaal zou de circa vier ton aan vissen zo’n 33.800 euro kunnen opbrengen. Niet voldoende om de verliezen helemaal te compenseren, maar wel genoeg om de basiskosten te dekken en het hoofd boven water te houden tot de terugkomst van de toeristen.