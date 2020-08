Koning verlengt opdracht Egbert Lachaert: verslag wijst op “constructieve gesprekken”

De koning verlengt de opdracht van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. Hij zal ten laatste op 4 september een nieuw verslag uitbrengen, meldt het paleis. Lachaert bracht vrijdag een eerste tussentijds verslag uit bij de koning. Dat wijst “op constructieve gesprekken voor de vorming van een meerderheidsregering”, klinkt het in de mededeling van het Paleis. Lachaert zelf hoopt volgende week “de volgende stap te kunnen zetten”.

Lachaert kreeg begin vorige week de opdracht om de nodige initiatieven te nemen voor de vorming van een regering met een “brede meerderheid in het parlement”. Officieel hield Lachaert alle opties open, maar al snel werd duidelijk dat hij in de richting werkte van een coalitie met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Donderdag raakte bekend dat Lachaert intussen aan N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft laten weten dat dit in eerste instantie de piste is die hij volgt.

Vivaldi-coalitie

Vraag blijft of CD&V in het verhaal van zo’n Vivaldi-coalitie meestapt. De christendemocraten hielden tot nu toe vast aan een coalitie met Vlaamse meerderheid en dus met N-VA, met wie ze overigens – net als Open Vld – ook in de Vlaamse regering zitten. CD&V heeft ook eisen rond ethische thema’s als abortus en rond staatshervorming. Het is overigens nog lang niet duidelijk in welke mate de liberalen kunnen instemmen met de eisen die de socialisten op tafel leggen rond pensioenen, gezondheidszorg en fiscaliteit.

Hoop

Lachaert hoopt volgende week “nieuws te hebben over de vooruitgang” en “de volgende stap te kunnen zetten”, zei hij in een korte verklaring aan de Paleispoort. “Er is op een week al goed gewerkt. Het is evident dat er verschillen zijn tussen de partijen, maar de goeie wil is er wel degelijk om vooruit te gaan. Iedereen zal binnenkort toch eens duidelijkheid moeten geven over wat hij precies wil”, aldus de Open Vld-voorzitter.

Lachaert heeft een basisnota van 62 bladzijden uitgewerkt en hoopt dat partijen nu de stap kunnen zetten om eindelijk aan tafel te gaan. “Dat is op 15 maanden nog niet gelukt. Ik denk dat de bevolking nu vraagt dat partijen nu zichzelf overstijgen, inhoudelijk akkoorden zoeken en aan tafel willen komen”, zei hij. Iedereen zal een laatste versie van de nota krijgen. “Ik hoop dat er constructief gewerkt kan worden de komende dagen en dat we dan goed nieuws kunnen brengen.”