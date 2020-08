Jacky Lafon heeft de liefde gevonden: “Niet wat het moet zijn, maar het is fantastisch” (video)

Actrice Jacky Lafon is opnieuw verliefd. Dat vertelde ze aarzelend tijdens een interview.

Na een lange tijd vrijgezel te zijn, heeft Jacky Lafon opnieuw een relatie. De 73-jarige voormalige ‘Familie’-actrice verklapte dat in ‘Drag Talk’, al wou ze er nog niet te veel over kwijt. “Het is moeilijk, want ik mag het niet zeggen. Ik ben er al eens verliefd op geweest. Het is niet wat het moet zijn, maar de situatie zo vind ik fantastisch. Ik doe niemand pijn. Ik weet: tot daar kan ik en niet verder. C’est la vie”, glunderde ze.

Belogen en bedrogen

In 2017 kondigde Lafon aan dat ze een nieuwe vriend had, maar dat draaide uiteindelijk op een sisser uit. “Mijn laatste relatie is de grootste ontgoocheling van mijn leven geweest. Maar ik heb me serieus in die man misrekend. Sindsdien is er niemand meer geweest, althans geen vaste relatie. Ik ben veel te bang om opnieuw gekwetst, belogen en bedrogen te worden. Ik sluit een nieuwe relatie niet uit, maar die zal ik dan toch vragen om een ingangsexamen te doen. Mondeling én praktisch”, vertelde ze vorig jaar in Primo.

Eerder was Lafon getrouwd met Guy Grutman (2008–2012) en Ernest Adriaensen van The Strangers (1973–1982 en 1989–1995).

‘Drag Talk’ is elke donderdag te bekijken op JANI.be.