BIZAR. Bus voert je in zeventig dagen van Londen naar Delhi

De coronapandemie is nog in volle gang en heel wat rasechte reizigers zitten tegenwoordig thuis gefrustreerd op hun kin te kloppen. Verre reizen zijn afgelast en zelfs als je had besloten om binnen Europa te blijven, is de kans groot dat COVID-19 roet in het eten heeft gestrooid. Langzaam maar zeker kleurt ook de Europese kaart steeds roder.

Maar, laten we positief blijven. Nu je dit jaar even een reispauze moet inlassen, is dit het uitgelezen ogenblik om toekomstplannen te maken. Waar wil je later echt nog eens naartoe? Wil je misschien op wereldreis? Of waarom zou je niet in het buitenland gaan wonen? Tijd genoeg om te dromen, dus profiteer er dan ook van.

Tussenstops

Als je altijd al eens een ellenlange road trip wilde maken, hebben we alvast goed nieuws voor je. Als alles goed gaat (wat we met het coronavirus niet kunnen garanderen) rijdt er vanaf mei 2021 namelijk een bus tussen Londen en Delhi. Ja, dat heb je goed gehoord. De hele trip is 20.000 kilometer lang en je doet er in totaal zeventig dagen over. Althans, als je de hele rit uitzit. De bus vertrekt namelijk vanuit een hop on hop off-principe, wat betekent dat je bijvoorbeeld ook in Brussel kan opstappen of in China kan afstappen. De bizarre reis is een initiatief van de Indiase reismaatschappij Adventures Overland en moet de onafhankelijkheid van het land vieren. Hoeveel het grapje gaat kosten, weten we jammer genoeg nog niet, maar begin die spaarcentjes maar alvast opzij te zetten. Onderweg zijn er namelijk hotelovernachtingen, restaurantuitjes en toeristische bezienswaardigheden gepland, dus we voorspellen dat het niet goedkoop zal zijn. Voor meer info kan je hier terecht.