Vakantiegangers zorgden in augustus voor een vijfde van coronabestemmingen

Zo’n 22% van de besmettingen in augustus in België werden gedetecteerd bij mensen die de voorbije veertien dagen gereisd hadden. Dat zei viroloog Steven van Gucht op de persconferentie over de coronacijfers.

Reizen blijft nog altijd een risicofactor en het is heel belangrijk dat we de regels over testen of quarantaine bij terugkeer uit een rode of oranje zone blijven respecteren, stelt viroloog Steven Van Gucht. “Houd u ook steeds aan de gouden basisregels in het vakantieland. Let goed op, in het bijzonder met feestvakanties, maar ook familievakanties houden een groot risico in.”

Gelijkaardig cijfer in buurlanden

Uit gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat 22% van de besmettingen in augustus in België voorkwamen bij mensen die de voorbije 14 dagen gereisd hadden. “Dus heel waarschijnlijk waren dat infecties die opgelopen zijn tijdens een reis.”

Sciensano ziet een gelijkaardig beeld in andere landen. “Ongeveer een op de drie besmettingen bij mensen in Duitsland en Italië komen voor bij mensen die in de voorbije veertien dagen gereisd hebben. Dat is dus niet te verwaarlozen”, zegt Van Gucht. In Nederland gaat het om 24%.