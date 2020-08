Franse agenten vragen topless zonnebaadsters zich te bedekken op het strand, ophef op sociale media

In Frankrijk is op sociale media een debat ontstaan over naakt zonnen in het openbaar. De discussie ontstond nadat enkele topless zonnende vrouwen het onderwerp waren geworden van een relletje op het Franse strand van Sainte-Marie-la-Mer, bij Perpignan. De vrouwen werden door agenten gevraagd hun borsten te bedekken na een klacht van een gezin.

Volgens verschillende Franse media werden vorige week donderdag meerdere vrouwen door twee agenten aangesproken op het strand van Sainte-Marie-la-Mer. Die lagen er topless te zonnebaden toen lokale politieagenten een klacht binnenkregen van een gezin op vakantie. De vakantiegangers vonden het niet kunnen dat er blote borsten te zien waren terwijl hun kinderen op het strand speelden. De lokale politie bevestigde het voorval later op Facebook.

Openbare onfatsoenlijkheid

Een ooggetuige zag hoe een topless zonnende vrouw van in de 60 benaderd werd door de politie. “Wij zagen dat deze vrouw zichtbaar overstuur was en verwoed naar haar badpak zocht in haar zak”, zegt vakantieganger Marie Hebrard aan franceinfo. Hebrard werd geleid door haar “feministische ziel” en achtervolgde de agenten om verhaal te halen. “Ik vroeg de agenten of zij topless zonnen als een openbare onfatsoenlijkheid beschouwen. Ze vroegen me om terug te gaan naar mijn plek en verlieten het strand, direct na mijn tussenkomst.”

Volgens ooggetuige Marie Hebrard, die “in shock was door wat ze zag”, lieten de agenten het niet bij die ene vrouw, maar gingen ze het strand rond om nog topless vrouwen aan te spreken. Het incident veroorzaakte een debat op sociale media over naakt zonnen in het openbaar. Officiële instanties waren er echter snel bij om de zaak te verduidelijken.

Zo stelde Maddy Scheurer, woordvoerdster van de Genadermerie Nationale, dat borsten niet bedekt hoeven te zijn op het stand van Sainte-Marie-La-Mer. “Mij zal je altijd in uniform zien, maar topless zonnebaden op het strand is wel degelijk toegestaan”, schreef ze met een knipoog op Twitter. De woordvoerster weet het voorval aan “de onhandigheid van twee patrouillerende agenten die dachten dat ze correct handelden”.

“Vrijheid is het hoogste goed”

Ook het stadhuis van Sainte-Marie-la-Mer zei geen enkel probleem te hebben met naakt zonnende vrouwen. “De gemeenteraad en de burgemeester vinden dat een vrouw met blote borsten op geen enkele wijze een schending van de openbare zedelijkheid is”, zo klinkt het. Gérald Darmanin (RPR), Frans minister van Binnenlandse Zaken, mengde zich ook in het debat en nam het op voor de zonnebaadsters: “Vrijheid is het hoogste goed”, schreef hij op Twitter.

C’est sans fondement qu’il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage.

La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l’administration reconnaisse ses erreurs. #SainteMarielaMer https://t.co/eIWeOEBhBp — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 25, 2020

Het is wel zo dat gemeentebesturen in Frankrijk via decreten zelfs regels over kledingdracht op het strand kunnen opleggen aan burgers. Zo zetten sommige gemeenten boetes op het monokini zonnen of het dragen van een string. In de nationale wet wordt topless zonnen echter nergens verboden.

Volgens een enquête die VieHealthy vorig jaar uitvoerde, is topless zonnen op het strand in Europa steeds minder in zwang. Frankrijk bleek bovendien laag te scoren in vergelijking met andere Europese landen. Slechts 22% van de bevraagde Françaises beweerde ooit naakt te hebben gezonnebaad, tegenover 48% van de Spaanse en 34% van de Duitse vrouwen. België werd niet opgenomen in de bevraging.