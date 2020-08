Dit is de meest gestreamde zomerhit op Spotify

In een zomer zoals we die nog nooit eerder meemaakten, konden we gelukkig rekenen op de muziekwereld en podcast-makers om ons humeur op te krikken. En nu de zomer alweer bijna op zijn einde loopt, onthult Spotify naar welke artiesten we massaal hebben geluisterd. In België is het meest gestreamde nummer van de zomer van 2020 ROCKSTAR van DaBaby en Roddy Ricch. Het lied kreeg meer dan 4,7 miljoen streams tussen 1 juni en 15 augustus, de periode waarin Spotify de meting deed.

Met 4,7 miljoen streams in België is ROCKSTAR van DaBaby en Roddy Ricch de zomerhit-winnaar. Op nummer 2 staat Savage Love (Laxed – Siren Beat) van Jason Derulo en Jawsh 685. De Belgische top 3 wordt compleet gemaakt door Blinding Lights van The Weeknd.

Zomerpods

Ook al werd hij nog maar drie weken geleden gelanceerd, dat weerhield de ‘The Michelle Obama Podcaster’ niet van om wereldwijd vele miljoenen luisteraars te bereiken en daarmee de top podcast van het zomerseizoen te worden. Internationaal waren luisteraars duidelijk op zoek naar meer nieuws, aangezien ‘NPR News Now’ en ‘The Daily’ zich de tweede en derde meest populaire podcasts mogen noemen in dezelfde periode. Andere populaire podcasts waren: ‘Call Her Daddy’, ‘TED Talks Daily’, ‘Harry Potter At Home: Readings’, voorgelezen door acteurs als Daniel Radcliffe en Helena Bonham Carter, en voor de mysterie-liefhebbers, ‘Crime Junkie’, ‘Last Podcast on the Left’ en ‘My Favorite Murder’.

De drie meest beluisterde podcasts in eigen land deze zomer waren Lotte Gaat Diep (van MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael), Nerdland maandoverzicht wetenschap en technologie (met Lieven Scheire) en de volksjury.

‘Wish You Were Hear’ – Digital experience

Speciaal voor wie niet met vakantie is kunnen gaan, ontwikkelde Spotify een platform waarop je je alsnog – digitaal – kan onderdompelen in de zomer. Met Wish You Were Here, kan je genieten van de grootste zomerhits opgediend op een bedje van typische zomerse geluidseffecten zoals golfslag, een sissende barbecue of krakend kampvuur.

Lijstjes met populairste streams

Meest gestreamde nummers deze zomer in België:

1. “Rockstar” – Dab-Baby ft. Roddy Ricch

2. “Savage Love” (Laxed – Siren Beat) – Jason Derulo & Jawsh 685

3. “Blinding Lights” – The Weeknd

4. “Roses” (Imanbek Remix) – Imanbek & SAINt JHN

5. “Breaking Me” – A7S, Topic

6. “MAMACITA” – Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

7. “Kom Wat Dichterbij – Uit Liefde Voor Muziek” – Jake Reese, OT, Regi

8. “Watermelon Sugar” – Harry Styles

9. “Toosie Slide” – Drake

10. “Djomb – Bien ou quoi” – Bosh

11. “ily (i love you baby) (feat. Emilee)”- Emilee, Surf Mesa

12. “Party Girl” – StaySolidRocky

13. “Rain On Me (with Ariana Grande)”- Ariana Grande, Lady Gaga

14. “Dance Monkey” – Tones And I

15. “Break My Heart” – Dua Lipa

16. “death bed (coffee for your head)”- Powfu, beabadoobee

17. “Supalonely” – BENEE, Gus Dapperton

18. “Love To Go” – Kelvin Jones, Lost Frequencies, Zonderling

19. “Kings & Queens” – Ava Max

20. “Angela” – Hatik

Meest gestreamde nummers deze zomer wereldwijd:

1. “ROCKSTAR” by DaBaby featuring Roddy Ricch

2. “Blinding Lights” by The Weeknd

3. “Roses – Imanbek Remix” by SAINt JHN

4. “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” by Jason Derulo and Jawsh 685

5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles

6. “death bed (coffee for your head)” by Powfu, beabadoobee

7. “Rain On Me” by Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. “Toosie Slide” by Drake

9. “Breaking Me” by Topic, A7S

10. “Dance Monkey” by Tones And I

11. “ily (i love you baby)” by Surf Mesa featuring Emilee

12. “Don’t Start Now” by Dua Lipa

13. “Party Girl” by StaySolidRocky

14. “Blueberry Faygo” by Lil Mosey

15. “Break My Heart” by Dua Lipa

16. “Stuck with U” by Ariana Grande featuring Justin Bieber

17. “Someone You Loved” by Lewis Capaldi

18. “MAMACITA” by Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. “La Jeepta – Remix” by Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. “The Box” by Roddy Ricch

Top podcasts deze zomer in België:

1. Lotte Gaat Diep

2. Nerdland maandoverzicht wetenschap en technologie

3. de volksjury

4. WELCOME TO THE AA

5. The Michelle Obama Podcast

6. De Bourgondiërs met Bart Van Loo

7. Coming Out

8. No Hook 3

9. De Universiteit van Vlaanderen Podcast

10. Nachtwacht Luisterverhalen

Top podcasts deze zomer wereldwijd:

1. The Michelle Obama Podcast

2. NPR News Now

3. The Daily

4. Call Her Daddy

5. TED Talks Daily