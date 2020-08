BIZAR. Steeds meer Franse vrouwen zweren bh af sinds de lockdown

Een groeiend aantal Franse vrouwen laat bh’s links liggen, zo wees een recente studie uit waarover het Franse persbureau AFP bericht. De coronalockdown zou de opvallende trend in de hand gewerkt hebben.

Tijdens de lockdown in Frankrijk raakten veel vrouwen gewend aan het bh-loze thuisleven. Omdat ze amper de deur uit gingen, gunden ze hun borsten alle vrijheid in de veilige thuisomgeving. Dat beviel sommige vrouwen zo goed, dat ze voortaan zonder het kledingstuk door het leven gaan.

Volgens een recent onderzoek van Ifop gaf slechts drie procent van de Franse vrouwen aan dat ze voor de coronacrisis nooit of zelden een bh droegen. Tijdens de lockdown steeg dat aantal tot 8 procent, om nadien te blijven hangen rond 7 procent.

Strijden tegen seksualisering

De trend is het meest uitgesproken bij vrouwen onder 25 jaar: 18 procent van hen verklaart nu regelmatig geen bh te dragen in het openbaar. “Het aantal vrouwen die hun bh in de schuif lieten liggen is tijdens de lockdown verdriedubbeld”, aldus Ifop-onderzoeksdirecteur Jean-Philippe Dubrulle. “Het aandeel vrouwen onder de 25 die hun bh afzworen is maal vier of vijf gegaan.”

De grootste beweegreden is comfort, zo wijst de poll uit. Feminisme en een uiting van vrijheid is de op één na meest gegeven reden. Bij 32 procent van de -25-jarigen is de beslissing om bh-loos te gaan ingegeven door “het verlangen om te strijden tegen de seksualisering van de vrouwenborst”.