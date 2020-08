Bewijzen deze mails dat Jan Jambon wél op de hoogte was van zaak-Chovanec?

Er zijn documenten opgedoken die doen vermoeden dat het kabinet van (toenmalig) minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wél op de hoogte was van het politieoptreden tegen de overleden Slovaak Jozef Chovanec. Dat laat de VRT-redactie weten.

Op 27 februari 2018 stierf Jozef Chovanec na een hardhandig politieoptreden in Charleroi. Onlangs werden de feiten massaal bericht in de media, en dus was toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een verklaring schuldig. Die ontkende vorige week voor de camera’s van VTM dat hij iets afwist over de zaak. “Er werd mij nooit, met geen enkel woord, iets over de zaak gemeld. Ik heb contact opgenomen met de huidige en de vorige directeur-generaal van de federale politie, maar er is tot op mijn niveau nooit geen enkel, geen enkel, geen enkel teken daarover geweest”, klonk het op 20 augustus.

Gespierde interventie

Intussen verklaarde huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem dat zowel de federale politie als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (huidig Vlaams minister-president) op de hoogte waren van de feiten.

Enkele gelekte e-mails die VRT kon inkijken, lijken dat te bevestigen. Op 26 februari 2018 stuurde de Slovaakse ambassade een mail die volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op 27 februari gestuurd werd naar de federale politie. “Volgend op de gespierde interventie van de ordediensten van de vlieghaven van Charleroi werd meneer Chovanec opgenomen in het ziekenhuis Marie Curie van Charleroi met levensbedreigende verwondingen”, viel er te lezen.

De Crem legde aan de hand daarvan uit dat “de federale politie dus op de hoogte was van het incident op zich, maar niet van de beelden”.

Vreemd verhaal

De luchthavenpolitie stuurde vervolgens een mail naar een medewerker van Jan Jambon met een verslag van de feiten. “Hierbij een verslag van de gebeurtenis. Ik wens de aandacht te trekken op het feit dat een deel van de interventie door vrienden van de betrokkene met een smartphone werd gefilmd en waarschijnlijk doorgegeven aan de Slovaakse televisie. (…) Naar aanleiding van het incident ook collega’s gekwetst”, klonk het.

Het kabinet Jambon reageerde vervolgens in een mail aan de politie. “Vreemd verhaal” en “morgen ontmoeten we de (Slovaakse) ambassadeur”, luidde het.

Op 2 maart 2018 werd de Slovaakse ambassadeur uitgenodigd op het kabinet Jambon, al zou Jambon daar zelf niet aanwezig geweest zijn. Op 2 juli werd de Slovaakse ambassadeur ontvangen door de FOD Buitenlandse Zaken. Het verslag van die ontmoeting werd enkele dagen later doorgestuurd naar Joy Donné, de kabinetschef van Jambon.