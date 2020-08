Op dit tijdstip moet je eten als je wilt afvallen

Wie graag enkele kilo’s kwijt wil, moet natuurlijk vooral mínder eten, maar mogelijk kan het moment waarop je iets eet ook een steentje bijdragen. Dat blijkt uit een nieuwe overzichtsstudie, die werd gepubliceerd in Science Alert.

Meerdere studies wijzen erop dat ons lichaam calorieën efficiënter verbruikt als we ze in de ochtend consumeren in plaats van in de avond. Dat zou met onze biologische klok te maken kunnen hebben, aldus onderzoekers van de universiteit van Aberdeen. Die reguleert ons slaapritme, maar regelt ook de momenten waarop we honger hebben of onze stofwisseling het meest actief is.

Hormoonspiegel

Experimenten met proefpersonen tonen aan dat ons lichaam liever heeft dat we overdag eten. Bij de nachtelijke eters – die meer dan 25% van hun voedsel ’s nachts eten, veranderde namelijk de hormoonspiegel van allerlei belangrijke hormonen, die onze trek, energiehuishouding en het glucosegehalte reguleren, zoals insuline, leptine en cortisol.

Theoretisch gezien kunnen deze veranderingen leiden tot meer trek en een lager energieniveau overdag, waardoor je meer eet en minder verbrandt.

Overgewicht

Andere studies brengen het laat op de avond eten al langer in verband met overgewicht en obesitas, schrijven de Schotse onderzoekers, terwijl vroege eters juist gemakkelijker gewicht verliezen.

De conclusie zou dus kunnen zijn: eet meer calorieën ‘s ochtends en minder ‘s avonds. Verwacht er geen wonderen van, maar misschien helpt het een beetje.