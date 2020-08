NIPT! Peuter (3) redt vriendje van verdrinkingsdood in zwembad (video)

Esse vídeo serve de alerta para quem tem piscina em casa e crianças. Graças a Deus o final é feliz, pois Deus mandou a terra sob meus cuidados meu filho, meu pequeno Arthur, um verdadeiro herói!!! Herói da vida real, meu orgulho. Arthur salvou a vida de seu amigo, salvou a alegria do sítio três corações. Foram 30 segundos de descuido, o filhinho do caseiro saiu de casa sozinho, sem avisar sua mãe e em direção à piscina. Não descuidem! No meu coração só gratidão pela vida do amiguinho do Arthur. E orgulho da atitude corajosa, rápida e cheia de amor do meu filho... Obrigada Deus! Posted by Poliana Console de Oliveira on Sunday, August 16, 2020

Een jongetje heeft zijn beste vriend gered toen die voor zijn neus in het zwembad viel. De redder in nood kreeg achteraf een leuke beloning.

Het incident gebeurde onlangs in een huis in Itaperuna, een gemeente in het noorden van Rio de Janeiro. Een jongetje, Henrique (3), glipte stiekem naar buiten en liep naar zijn beste vriend Arthur (3), die aan het zwembad zat.

Waarschuwing

Henrique probeerde iets uit het zwembad te vissen, maar verloor zijn evenwicht en viel in het water. Arthur zag dat er niemand in de buurt was om te helpen en trok zijn maatje onverschrokken uit het zwembad. Een beveiligingscamera filmde de redding. “Deze video dient als waarschuwing voor ouders die thuis een zwembad hebben. Gelukkig liep het goed af. Mijn zoon Arthur is een echte held”, schreef Poliana Console de Oliveira op Facebook.

Bezoek van politie

De video ging viraal en kwam ook onder de aandacht van de lokale politie. Arthur, die er zelf van droomt om agent te worden, kreeg bezoek van hen en werd beloond met een mand vol snoep en een splinternieuwe basketbal.