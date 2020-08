Disney+ werkt aan geheim wapen tegen Netflix: (pikante?) films voor volwassenen

Toen Disney+ gelanceerd werd, leek het een slimme strategie: focussen op het hele gezin, een niche waarin Disney eindeloos meer content heeft dan Netflix. Decennia aan animatiefilms, liveaction-bioscoopfilms en duizenden uren aan kinderseries van Disney XD en andere kanalen.

Nu, iets meer dan een half jaar later, is het vooral de zwakke plek van de streamingdienst geworden. Een duidelijke keuze maken in wat je wel en wat je niet levert kan juist slim zijn. Maar dan moet je wel uit kunnen blinken in wat je wél doet.

Het probleem van Disney+

Door de huidige pandemie heeft Disney+ daar amper de kans toe gekregen. Bij lancering was het aanbod relatief beperkt, maar de entertainmentgigant beloofde zijn productiemachine snel op gang te brengen. Een solide plan, tot het virus roet in het eten gooide. Hollywood lag opeens stil, en de toevoer van nieuwe series en films dus ook.

Disney heeft nog een berg aan films en series achter de hand: 18+-films en andere volwassen content. Door de overname van Fox beschikt het bedrijf over een uitgebreide bibliotheek die in Amerika voor een deel op Hulu te zien is, maar bijvoorbeeld in Nederland niet benut wordt.

De oplossing voor het gebrek aan nieuwe content voor jong en oud? Precies, afstappen van de initiële focus en ook die content voor volwassenen toevoegen. Daarmee kan Disney+ zich directer meten met Netflix en zullen volwassen abonnees langer blijven hangen. Plus: het bedrijf boort zo een nieuw segment aan.

Sectie voor volwassenen

Laat dat nou precies zijn wat Disney volgens verschillende bronnen overweegt. Volgens journalist Bill Hunt is het bedrijf bezig met een speciale sectie voor volwassenen bouwen, die je kunt gebruiken met behulp van een pincode. Zo blijft Disney+ verder geheel geschikt voor kinderen.

“Ik heb uit verschillende bronnen in de afgelopen paar dagen vernomen dat Disney in wezen een gedeelte voor volwassenen op Disney + aan het maken is, waarvoor pincodetoegang vereist is. En dat is waar alle Fox- en MGM-content een plek zal gaan krijgen. Inclusief veel #4K ,” aldus Hunt.

Hearing interesting reports from sources in the last couple days that Disney is creating essentially a more adult section of Disney+ that will require pin code access. And that’s where all of the Fox and MGM content will go moving forward. Including lots of #4K. @thedigitalbits pic.twitter.com/xoDsPn0rUy — Bill Hunt (@BillHuntBits) August 19, 2020

Touchstone

Later corrigeerde de journalist zichzelf. Het is namelijk niet MGM maar Touchstone dat nu in handen is van Disney. Touchstone staat vooral bekend om zijn speelfilms voor volwassenen. Vergeet ook Miramax niet, de distributie-speler van Harvey Weinstein die ook eigendom is van de Grote Muis. Met een grote bibliotheek aan geprezen films.

“Het is logisch dat sommige van deze Fox- en [Touchstone] -titels op Disney + verschijnen, omdat het al een veel groter internationaal bereik heeft dan Hulu (dat momenteel alleen beschikbaar is in de VS en Japan),” voegde de journalist nog toe.

Disney+ heeft dus een geheim wapen in handen dat meerdere problemen tackelt, en waar veel consumenten alleen maar om zullen staan te juichen. Dat de koers ten opzichte van eind vorig jaar gewijzigd moet worden, lijkt dan een klein offer. Zeker als een pincode zorgt voor veilig en duidelijk onderscheid. Wordt hopelijk snel vervolgd!

Bron: Metro Nederland