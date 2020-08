Brusselmans maakt het wel heel bont: “Ze is zo dik dat ze bij een sprong in de Noordzee drie landen onder water zet”

Schrijver Herman Brusselmans heeft door twee recente columns in het Nederlandse weekblad Nieuwe Revu de woede van sommige Nederlanders op zijn hals gehaald. Hij steekt in de columns de draak met de Nederlandse, zwaarlijvige zangeres Shirma Rouse en prinses Amalia. Het ontslag van Brusselmans als columnist bij het weekblad zou niets met de controverse te maken hebben.

“Ze kon door de vetzucht in haar kaken moeilijk praten, maar zingen ging dan weer wel. Ze moest bij voorkeur als achtergrondzangeres optreden, want als ze vooraan zou staan, zou je de rest van het orkest niet kunnen zien. Zo zong ze in het achtergrondkoor van Anouk en werd ze op het Songfestival van 2013 in Malmö verkozen tot de dikste achtergrondzangeres in de songfestivalgeschiedenis.” Dat zijn slechts enkele van de grove beledigingen die Herman Brusselmans in een van zijn recente columns in het Nederlandse Weekblad Nieuwe Revu naar het hoofd van zangeres Shirma Rouse gooide. In de rubriek ‘Overschatte Mensen’ nam Brusselmans wekelijks enkele bekende (historische of recente) figuren op de korrel.

Medisch probleem

“Ze is zo dik dat ze in haar eentje een bergrit in de Ronde van Frankrijk kan uitbeelden”, schreef hij over Rouse. “Ze is zo dik dat, als ze twee levende kippen inslikt, deze hoenders mekaar in haar maag nooit meer terugvinden. Ze is zo dik dat ze bij een sprong in de Noordzee ongeveer drie landen onder water zet.”

“Ze werd het beu om overal de dikste te zijn, en iedereen zei tegen haar: ‘Val dan godverdomme honderd kilo af!’ Ze probeerde het en wist 56 gram af te vallen, waarna ze haar dieet van een half rund, 44 slibtongen, vierhonderd eieren en zes potten mayonaise in de wilgen hing.” Opmerkelijk aan deze passage is dat de zangeres recent 50 kilogram is afgevallen. Ze zegt dat ze door een probleem met haar schildklier last heeft van een trage stofwisseling en zo de kilo’s opstapelt.

Prinses Amalia

Brusselmans’ grofgebekte stijl is niemand vreemd. Zijn uitlatingen over Rouse deden echter heel wat wenkbrauwen fronsen. Hoewel de zangeres zelf eerst zei dat zulke opmerkingen haar niet klein kregen, gaf ze bij de Nederlandse presentatrice Eva Jinek toe dat de column toch bijzonder kwetsend was overgekomen. Anderen vonden dan weer dat Brusselmans enkel de waarheid sprak.

Ook de Nederlandse prinses Amalia, die al vaker in de pers werd bekritiseerd vanwege haar voller figuur, moest het in een eerder column ontgelden. “Die buste heeft Amalia van haar moeder geërfd. En hoewel ze pas de 17 jaar nadert, kun je moeilijk naast die bos hout voor de deur kijken.” Al was Brusselmans milder: “Nou ja, ze eet graag frikandellen, friet met mayonaise en Vlaamse karbonaden in wijnsaus. En wat is daar mis mee? Lang leve de prinses!”

“Gaat duidelijk om satire”

De schrijver is zelf niet onder de indruk van de recente kritiek die hij naar aanleiding van zijn columns kreeg. “Ik heb altijd al voor- en tegenstanders gehad en dat zal zo blijven”, staat te lezen in Het Laatste Nieuws. “Ik word uitgescholden, maar ik krijg ook berichtjes omdat men het jammer vindt dat m’n column stopt. Ik blijf in elk geval met dezelfde drive verder schrijven. Je moet niet denken dat ik nu nooit meer over het gewicht van een zangeres ga spreken. Integendeel zelfs.”

In beledigingen in satirische vorm ziet hij geen graten. “Binnen de rubriek ‘Overschatte mensen’ heb ik altijd bekende mensen belachelijk gemaakt om hun uiterlijk of hun verwezenlijkingen. Toen ik over Shakespeare of John Kennedy schreef, kraaide daar geen haan naar, maar wanneer het over bekende mensen van vandaag gaat, krijg je een lading kritiek over je heen. Zeker wanneer je over iemands uiterlijk schrijft en dan vooral wanneer het om vrouwen gaat. Ik schrik daar niet meer van, ook al is het duidelijk dat het om satire gaat.”

Ontslagen

Dinsdag raakte bekend dat de Herman Brusselmans na vijf jaar ontslagen werd als columnist van ‘Overschatte Mensen’. Verschillende Nederlandse media kopten dat dan vanwege de controverse over Shirma Rouse zou zijn. Dat wordt echter zowel door Brusselmans als de hoofdredacteur van Nieuwe Revu ontkend. “De rubriek was, is en zal nooit iets anders zijn dan pure satire. De belediging als stijlvorm”, zegt hoofdredacteur Danny Koks. “Waarom dan wel gestopt? Omdat we het na vijf jaar weer eens tijd vonden om ‘Nieuwe Revu’ een opfrisbeurt te geven.” Het ontslag van Brusselmans zou dus al weken geleden zijn beslist.