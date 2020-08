BIZAR. Deze kat leidde een hilarisch dubbelleven

Vraag jij je ook altijd af wat je kat precies aan het doen is als je hem buiten gelaten hebt? De Britse Cole Clark heeft alvast het antwoord gevonden. Op een dag kwam haar 11-jarige Siberische kat thuis met een papieren halsbandje rond haar nek. Tot haar grote verbazing stond er een vraag op het papiertje: “Heeft deze kat een thuis? Altijd bij Tobey Carvery (restaurant, nvdr.)”.

Tula de Siberische kat hield er dus een geheim dubbelleven op na. “Toen ik erachter kwam dat Tula vaak te vinden was bij Carvery, was ik niet echt verbaasd”, zegt Cole aan Bored Panda. “Als er ergens eten te vinden is, zal Tula er haar queeste van maken om er ook een deel van te krijgen.”

Extra snack

Cole trok naar het restaurant en legde uit dat Tula geen straatkat is. “Het personeel was opgelucht toen ik vertelde dat Tula niet op straat leeft. Ze zeiden dat ze Tula hadden willen vastpakken door haar te lokken met garnalen, maar ze at de garnalen snel op en liep dan weg! Blijkbaar passeert Tula altijd ’s middags en ’s avonds bij het restaurant.”

“Ze komt bij mij niets te kort, maar ze volgt gewoon haar neus en stopt niet tot ze een extra snack heeft gevonden”, besluit Cole.