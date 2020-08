Amazon treedt in spoor Bol.com en verwijdert alle Zwarte Piet-artikelen van webshop

Nadat de Nederlandse webwinkel Bol.com vorige week besliste om alle Zwarte Piet-artikelen van zijn webshop te bannen, is nu ook Amazon in zijn voetsporen getreden. Een woordvoerder heeft aan Financieel Dagblad laten weten dat op dinsdag alle artikelen die de term ‘Zwarte Piet’ bevatten of uitbeelden uit de online rekken zijn verwijderd.

Maandag stond de Nederlandse website van Amazon nog vol Zwarte Piet-artikelen, waaronder een deurmat waarop een boze Zwarte Piet omringd werd met bange kinderen, zo ontdekte website Adinformatie. Nu zijn alle artikels die de term ‘Zwarte Piet’ bevatten of uitbeelden dus verwijderd. Waarom die beslissing juist genomen werd, zegt de webwinkel niet expliciet. Amazon verwijst alleen naar de voorwaarden voor externe verkopers, waarin klinkt dat het geen producten toestaat die haat, geweld, raciale, seksuele of religieuze onverdraagzaamheid promoten, aanzetten of verheerlijken, of organisaties met dergelijke opvattingen promoten.

Bol.com

Ook Bol.com besliste vorige week om vanaf eind september geen Zwarte Piet-artikelen meer te aanvaarden. Enkele jaren geleden stopte de webwinkel al met het expliciet promoten van Zwarte Piet in hun communicatie, om vorig jaar productafbeeldingen te weren waarop volledig donker geschminkte mensen te zien zijn. Nu wordt dus nog een stapje verder gegaan door alle artikelen met afbeeldingen van “Zwarte Piet als stereotyperend karikatuur” uit het assortiment te halen.

Tevens gaan bepaalde termen de schop op. ‘Zwarte Piet’ wordt aangepast naar ‘Piet’ en ‘Huidskleur’ wordt aangepast naar ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt gerefereerd naar een blanke huidskleur. De maatregel geldt niet voor boeken, films of muziek met een educatief of historisch belang, al krijgen die wel een waarschuwingslabel.

Controversiële beslissing

In tegenstelling tot Amazon gaf Bol.com wel een uitgebreide verklaring voor de beslissing om Zwarte Piet te bannen. “Iedereen moet bij ons terechtkunnen en zich welkom voelen. Dat gaat niet samen met een assortiment dat aanzet tot discriminatie of haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Noem het voortschrijdend inzicht, in navolging van de actualiteit in België en Nederland”, klonk het. Het nieuws viel niet bij iedereen in even goede aarde. Terwijl sommigen het een moedig statement noemden, spreken anderen van censuur en willen ze de webwinkel boycotten.

Dat zeggen we precies nergens. — bol.com (@bol_com) August 19, 2020

Eerder deze maand stelden ook Facebook en dochterbedrijf Instagram dat de stereotype Zwarte Piet discriminerend en kwetsend kan overkomen. De sociale media-platformen zullen afbeeldingen met Zwarte Piet wel niet proactief verwijderen. In de plaats daarvan kunnen gebruikers de afbeeldingen rapporteren, waarna Facebook en Instagram zich over de klacht zullen buigen.