Aantal besmettingen blijft dalen, maar minder snel

Het aantal nieuwe infecties in ons land is opnieuw gezakt, maar slechts met 8 procent. De voorbije dagen lag die daling met 15 procent een stuk hoger. De situatie in Brussel blijft zorgbarend en ook in Henegouwen werd er nu een sterke stijging vastgesteld.

De afgelopen week werden er gemiddeld 460 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. De cijfers dalen dus verder, maar slechts met 8 procent. Dat is minder uitgesproken dan de daling van de voorbije dagen (-15%).

Brussel en Henegouwen doen het niet goed

Brussel is momenteel de slechtste leerling van de klas, met gemiddeld 128 nieuwe gevallen per dag. Dat is een stijging van 7 procent in vergelijking met de week voordien. In Antwerpen evolueert de situatie nog steeds gunstig. De afgelopen week werden er gemiddeld 105 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een verdere daling van 24 procent in vergelijking met de week ervoor. De grootste toename zien we vandaag in de provincie Henegouwen. Daar werden de afgelopen week gemiddeld 47 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, een toename met 35 procent in vergelijking met de week daarvoor. Henegouwen wordt hiermee de provincie met het derde hoogste aantal nieuwe gevallen na Brussel en Antwerpen. Ook in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant zien we een toename van ongeveer 15 procent. In de overige provincies daalt het aantal nieuwe besmettingen.

Minder ziekenhuisopnames en overlijdens

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft de dalende trend verderzetten. De afgelopen week waren er gemiddeld 22 opnames per dag. De week ervoor waren dat er 30 (-26%). Er liggen 282 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 85 op intensieve zorgen.

Het gemiddeld aantal overlijdens is gedaald met 36 procent. De afgelopen week stierven er gemiddeld 7 mensen per dag aan het coronavirus terwijl dat er vorige week nog 10 per dag waren. Mogelijk is het bijkomend effect van de voorbije hittegolf uitgewerkt en is dat de reden waarom we nu een daling zien van die overlijdens. De totale dodentol in ons land bedraagt nu 9.878.