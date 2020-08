Willy Naessens doet opmerkelijke bekentenis: “Zonder slippertje was ik nooit getrouwd”

Ondernemer Willy Naessens (81) en zijn Marie-Jeanne (70) zijn wereldberoemd in Vlaanderen. Het publiek leerde hen kennen in ‘The Sky is the Limit’, maar toch bleven enkele dingen geheim. Zo beging Naessens een slippertje en was dat de aanleiding om te trouwen met Marie-Jeanne. Dat zegt de ondernemer in Dag Allemaal.

Naessens had al twee kinderen uit een eerste relatie. Omdat hij die niet wilde benadelen wou hij lang niet opnieuw trouwen. “Want veel scheidingen draaien uit op een financieel gevecht”, zegt Naessens. “Maar bon: alles is goed geregeld en na 25 jaar samenwonen dacht ik bij mezelf: het moest er toch eens van komen.”

Al was er wel één opmerkelijk voorval dat hem van mening deed veranderen. “Weet je, officieel was ik weduwnaar en je kent dat: ik kon hier eens een koffietje gaan drinken… en ja, dan is er een slippertje geweest.”

“Natuurlijk had ik dat niet graag”, vertelt Marie-Jeanne daarover in Dag Allemaal. “Maar ik zei tegen Willy: als je verliefd wordt op een ander, kan ik je niet tegenhouden, hé.”

“In natura betalen”

Uiteindelijk overwon de liefde voor Marie-Jeanne het en kwam het aanzoek er toch. “Ik dacht bij mezelf: godverdekke, al die jaren heeft ze zo hard voor mij gewerkt en overuren geklopt en ik heb haar er nooit voor moeten betalen. Tenzij in natura. (lacht) Ik zei dus tegen haar: ik stop ermee, we waren gelukkig samen, vanaf nu pakken we het anders aan.”