Vrouw onder vuur omdat ze “ongepaste” outfit draagt op huwelijk van schoonzus (foto)

Een foto van een vrouw op het huwelijk van haar broer is viraal gegaan omdat heel wat mensen bedenkingen hebben bij haar outfit. Ze draagt immers een wit kleed dat volgens sommigen zelfs mooier is dan de trouwjurk van de bruid.

De bewuste foto werd gedeeld op Reddit, waar er meteen heel wat heisa rond ontstond. De poster maakte duidelijk dat het om een huwelijk in Tsjechië gaat. De zus van de bruidegom droeg op zijn huwelijk een lang wit kleed met een sleep. Daardoor lijkt het erg hard op een trouwjurk. Op een andere foto is de bruid te zien naast de vrouw met het witte kleed.

Aandacht vragen

Heel wat mensen vinden dat de vrouw met dergelijke outfit een tactloze keuze maakte omdat het op die manier lijkt alsof ze haar schoonzus wil overtreffen of de aandacht op haar in plaats van de bruid wil vestigen. “Dat is niet eens enkel een ongepaste witte jurk. Het is een trouwkleed. Er zit zelfs een sleep aan. Het zou zonde zijn mocht iemand er per ongeluk een glas wijn op gemorst hebben”, “Het is erg tactloos om een trouwjurkachtig kleed te dragen op een huwelijk. Die eer moet voorbehouden zijn aan de bruid”, “Het is zowat hetzelfde als ‘kijk naar mij!’ roepen op een van de mooiste dagen van iemands leven” en “Mocht iemand met zo’n jurk op mijn huwelijk opduiken, dan zou die onmiddellijk buitengegooid worden”, klinkt het onder meer.

Foto onder: bruid (links) en schoonzus (rechts)