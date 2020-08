Valerie De Booser: “Het was niet mijn bedoeling om zo snel weer in een relatie te stappen”

Valerie De Booser blikt in Dag Allemaal terug op haar breuk met Koen Wauters. Zo vertelt ze dat ze er alles aan gedaan heeft om haar 17 jaar lange relatie te behouden. “Uiteraard probeer je dat te redden, maar soms heb je het niet voor ’t kiezen”, klinkt het.

Enkele maanden geleden maakten Valerie De Booser (40) en Koen Wauters (52) bekend dat ze, na een huwelijk van 16 jaar, besloten om een punt achter hun relatie te zetten. Intussen heeft Valerie de liefde opnieuw gevonden. Ze is samen met Dirk De Witte, een 36-jarige vastgoedinvesteerder en -makelaar uit Antwerpen.

“Relatie was op”

Een breuk is nooit gemakkelijk, maar Valerie weet dat ze zichzelf niets hoeft te verwijten. “De wat-als-vraag zal ik mij bijvoorbeeld nooit stellen, omdat ik weet dat ik alles geprobeerd heb. Ik was zeventien jaar samen met Koen, da’s bijna de helft van mijn leven. Uiteraard probeer je dat te redden, maar soms heb je het niet voor ’t kiezen. Er is nooit sprake van bedrog geweest. De relatie was gewoon op. En dan kan je niet meer doen dan in schoonheid afsluiten. Koen en ik zullen altijd verbonden blijven door Zita en Nono. En daar ben ik ook blij om. Hij is een megagoede papa, dat hoeft niet bruusk te stoppen. Ik zie soms mensen na een relatiebreuk alle foto’s op hun sociale media verwijderen, maar dat doe ik bewust niet. Koen en ik zijn zo lang samen geweest, dat wis je toch niet zomaar uit?”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Onverwachte wending

Op relatief korte tijd is er dus heel wat veranderd in het leven van Valerie, al kwam haar nieuwe liefde erg onverwacht. “Denk nu niet dat ik na Koen aan een wild vrijgezellenbestaan ben begonnen. Aanvankelijk kwam ik niet veel buiten, ik wilde tijd voor mezelf. En nadien kwam ik al snel Dirk tegen, tijdens een etentje bij gemeenschappelijke vrienden. Wat iedereen, natuurlijk, deed vermoeden dat ik hem al langer kende. Dat was dus níet het geval. Het was trouwens nooit mijn bedoeling om zo snel weer in een relatie te stappen. Maar wat doe je als een leuk iemand je pad kruist?”, klinkt het.

Kinderwens

Haar nieuwe vriend Dirk is drie jaar jonger en kinderloos, al zou hij dat niet willen blijven. “Hij zou nog wel een kind willen, heeft hij al gezegd. Ach, het is nog wat vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. De tijd zal het uitwijzen. We hebben het goed zoals het nu is”, besluit ze.